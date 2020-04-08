15分鐘錄音檔曝！美海軍代理部長批艦長「天真愚蠢」...士兵怒回嗆：在講什麼鬼話

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）5日親訪「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母時，透過廣播在直接船員面前譴責遭解職的「前艦長」克勞齊（Brett Crozier）「天真、愚蠢」，隨即引起在場的船員不滿，更有人直接回嗆「到底是在講甚麼鬼話」。當天的錄音檔曝光後，莫德里也受到不少國會議員、高層人士紛紛痛批，在8日辭職下台。

綜合外媒報導，從這份特別取得的錄音檔可以聽到，莫德里登上「羅斯福號」後，透過船上的廣播系統向船員發表15分鐘左右的講話。他先是提到，「就我看來，在現在的資訊年代，如果克勞齊認為敏感的訊息不會洩漏給大眾的話，那麼他實在太過天真，或者太過愚蠢了，根本無法領導指揮這艘航母。」這番言論一出，立刻引起在場船員的不滿，有人就直接爆粗口回嗆「他這到底是在說什麼鬼話？」

莫德里接著提到，「不然，他有可能他是故意的，畢竟他大可委託我的助理或直接把信件交給我，但他卻選擇了違反你們大家都很熟悉的軍法，以非保密方式傳遞訊息，這是一種背叛，是對整個海軍、船員還有他自己的背叛行為。」

▲ 美國海軍代理部長莫德里就「羅斯福號」言論爭議道歉並請辭。（圖／路透）

儘管船員回擊，「克勞齊他只是希望能幫助我們！」不過莫德里卻繼續說到，「說白了，克勞齊就是想讓這件事訴諸輿論，在華府和全國都釀出極大爭議爭議，讓大家都認為是一位指揮官犧牲自己，卻爭取權益，只好求助於媒體，以此凸顯他是一名烈士。」

對此，不少人都陸續痛批莫德里言論不當，像是美國國會眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）就表示，「莫德利向羅斯福號船員痛批艦長的作法，實在太過度，這不是我們面對這類危機所應該有的處理方式。對此，我也對於莫德利領導海軍的能力失去了信心，我認為他該被免職。」

面對外界反彈聲浪越來越大，莫德利也緊急在8日發布道歉聲明，並向上層遞出辭呈。