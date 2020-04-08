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空軍新竹基地跑道維修　嚴德發：北部空防戰力不受影響

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▲▼立法院外交國防委員會 國防部長嚴德發 退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍新竹空軍第二聯隊因為要進行跑道維修工程，自7日起展開搬遷移防作業，預計在3天內所有戰機、人員與裝備全移防到清泉崗機場，僅留下緊急戰備機在機場內。對此，國防部長嚴德發8日證實，新竹空軍基地跑道因時限已到，必須進行年度整修工程，因此幻象2000-5戰機將移防，但北部空防戰力不受影響。

新竹基地的幻象2000-5戰機，負責台灣北部空域第一線高空攔截任務，是全台空軍基地中任務最繁重之處，外界擔心會不會2年整修期間產生戰力空隙。據了解，空軍會預留4到6架幻象戰機進行戰備任務，遇有緊急攔截任務則由副跑道緊急起降。

國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬8日上午赴立法院外交及國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」進行報告，並被質詢。

嚴德發會前受訪時表示，新竹空軍基地的跑道時限已到，必須進行年度整修計畫工程，因此幻象2000-5戰機將移防，但北部空防戰力不受影響，仍有其他戰備跑道可供起降，國防部會在最短的時間內完成跑道整修工程，其他戰備工作亦不受影響。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部，分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、新竹空軍基地二聯隊（幻象2000-5）、台中清泉崗三聯隊（IDF經國號）、嘉義四聯隊（F-16）、花蓮第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、屏東及金門第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、台東志航第七飛行訓練聯隊（F-5），以及台北松山基地指揮部（行政專機）。

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