　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連假超過2天就觀光分流　侯友宜：人潮出現才做就太晚了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜7日上午表示，未來連假只要超過2天以上，就要「觀光分流」進行風景區分流管控，避免人潮擁擠造成防疫破口，若出現人潮時再做就為時已晚。

侯友宜主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第36次應變會議」時表示，他提醒有觀光景點的區長們，只要有連續兩天假期，就要小心了，一定要去做好觀光分流，「不要等出現人潮時再做就已太晚了！」。

侯友宜也在會中提醒觀旅局及各區長，在假日前就要先去了解旅客訂房的房間數有多少，提前配合觀光業者開始做分流工作，不要發生人擠人的狀況，因為現在沒有國外旅客，應對在地旅客做好分流管控。

對此，新北市觀旅局在3月上旬即針對連假的狀況，提出分流和分時，規劃一般人比較少去的步道和景點，提供深度體驗，來「分流」人潮，將遊客導向不同的私房景點，而非大家習慣的風景區，同時透過網路預約的方式，來「分時」人潮，也就是可以選擇哪一天，或上、下午，如果人太多，達到人數上限，即不再接受預約報名。

觀旅局表示，鼓勵跟認識的人，像是家族、同事、好朋友自行組團，一則可限制人數，避免擁擠，二則都是認識的人，比較能掌握彼此健康狀況，做好健康管理，但仍希望民眾盡量待在家裡不要趴趴走，「出門問題多，還是家裡最好」。

此外，經發局也報告，已向中央提出3項建議，包括各項貸款利息補貼原本只有上半年免息，延長優惠；企業訂單需求降低、生產後又無法供貨國外，需中央協助；另外，振興券搭配住宿限定消費，有檢討空間。

侯友宜表示，振興消費券到底什麼時候發才是對振興經濟好又不對疫情影響，這是兩難，他強調「健康防疫需擺第一位，國民健康才有辦法帶動經濟」，必須有優先順序。

ET快訊
才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫」慘釀大爆發
大根調戲Sandy！　吳宗憲親眼看到火大…秒衝上前大吼「放開
曙光！長庚3病人找到「關鍵抗體」　有望抑制新冠病毒入侵人體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／疫情衝擊近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

罷韓團體提前連署　國民黨團：中選會護航是政治追殺

北市再增1間防疫旅館！每晚2800元　累計達10家、總房數820間

罷韓團體偷跑？　葉毓蘭：自嗨完成連署書是「自證己罪」

連假超過2天就觀光分流　侯友宜：人潮出現才做就太晚了

Zoom爆資安疑慮　行政院通函公務機關優先使用國產品

時力黨團批蔡英文承諾跳票　籲速修《集會遊行法》保障人權自由

說好的50%呢？西門紅樓僅減租20%　王鴻薇批「紓困一市兩制」

第二波口罩外交　援助7個新南向國家100萬片口罩

跨黨派立委發起「我夠用支援你」活動　籲全民撙節口罩援助國際

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

LIVE／疫情衝擊近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

罷韓團體提前連署　國民黨團：中選會護航是政治追殺

北市再增1間防疫旅館！每晚2800元　累計達10家、總房數820間

罷韓團體偷跑？　葉毓蘭：自嗨完成連署書是「自證己罪」

連假超過2天就觀光分流　侯友宜：人潮出現才做就太晚了

Zoom爆資安疑慮　行政院通函公務機關優先使用國產品

時力黨團批蔡英文承諾跳票　籲速修《集會遊行法》保障人權自由

說好的50%呢？西門紅樓僅減租20%　王鴻薇批「紓困一市兩制」

第二波口罩外交　援助7個新南向國家100萬片口罩

跨黨派立委發起「我夠用支援你」活動　籲全民撙節口罩援助國際

尤里安／美中南海衝突再啟　解放軍雷射照射美軍P-8A

西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

陳一新／民進黨反中　520前還能轉彎？

陳時中遭恐嚇火速查辦！　Dcard發文陸生到案　再揪藏鏡人身分

不想去洗澡！貴妃汪石化裝死…聽媽「加碼3字」詭異狂抖

LIVE／疫情衝擊近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

獨／謝祖武約滿離開老東家　自創工作室「太太當老闆」

口罩乾蒸溫度要注意　破壞不織布結構恐有反效果

JHBL／王者明仁放眼第5冠　 「苗縣內戰」大倫有得拚

卜學亮慘遇臉書金錢詐騙！　險「成了笨蛋去匯款」：覺得自己很蠢

政治熱門新聞

第二波口罩外交　捐新南向國家100萬片口罩

藍營狂酸捐口罩　駐德代表秀關鍵

台女遭南韓逐出境　外交部回應了！

五一連假取消？　蘇貞昌：若民眾不能自律

林珍羽涉造謠　最正議員爆她已入北市府上班　

被質疑暗槓1000萬片口罩送國際　蘇貞昌用媽媽告訴他的話回應了

口罩中籤率100％　網狂Tag林珍羽

藍營緊咬捐口罩　周玉蔻84秒電爆

韓國瑜請吃鳳梨　記者沒人敢碰！

高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金比較實際

口罩要撙節使用　民眾黨發言人開罵

吳斯懷：若軍隊協助封城聽誰指揮？

黃偉哲稱國家級警報亂槍打鳥　蘇貞昌回應了

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面