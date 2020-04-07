連假超過2天就觀光分流　侯友宜：人潮出現才做就太晚了





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜7日上午表示，未來連假只要超過2天以上，就要「觀光分流」進行風景區分流管控，避免人潮擁擠造成防疫破口，若出現人潮時再做就為時已晚。

侯友宜主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第36次應變會議」時表示，他提醒有觀光景點的區長們，只要有連續兩天假期，就要小心了，一定要去做好觀光分流，「不要等出現人潮時再做就已太晚了！」。

侯友宜也在會中提醒觀旅局及各區長，在假日前就要先去了解旅客訂房的房間數有多少，提前配合觀光業者開始做分流工作，不要發生人擠人的狀況，因為現在沒有國外旅客，應對在地旅客做好分流管控。

對此，新北市觀旅局在3月上旬即針對連假的狀況，提出分流和分時，規劃一般人比較少去的步道和景點，提供深度體驗，來「分流」人潮，將遊客導向不同的私房景點，而非大家習慣的風景區，同時透過網路預約的方式，來「分時」人潮，也就是可以選擇哪一天，或上、下午，如果人太多，達到人數上限，即不再接受預約報名。

觀旅局表示，鼓勵跟認識的人，像是家族、同事、好朋友自行組團，一則可限制人數，避免擁擠，二則都是認識的人，比較能掌握彼此健康狀況，做好健康管理，但仍希望民眾盡量待在家裡不要趴趴走，「出門問題多，還是家裡最好」。

此外，經發局也報告，已向中央提出3項建議，包括各項貸款利息補貼原本只有上半年免息，延長優惠；企業訂單需求降低、生產後又無法供貨國外，需中央協助；另外，振興券搭配住宿限定消費，有檢討空間。

侯友宜表示，振興消費券到底什麼時候發才是對振興經濟好又不對疫情影響，這是兩難，他強調「健康防疫需擺第一位，國民健康才有辦法帶動經濟」，必須有優先順序。