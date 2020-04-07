天空不再雜亂無章　嘉市路平、天際線及孔蓋地下化　

▲路面整修後照片。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提供民眾更優質的環境景觀與品質，嘉義市政府工務處在辦理路面改善工程前，將路燈及交通號誌架空纜線下地，讓天際線淨空，完成刨鋪友愛路(興達路至友忠路)，施作路段總長801公尺，讓嘉義市市容瞬間煥然一新。

▲友愛路-道路上方架空線照片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工務處表示，纜線政策要求將跨越道路的路燈及交通號誌架空纜線地下化，在重鋪道路後，路面平坦的同時「天空不再三條線」，讓視野更為開闊。



▲友愛路天際線下地照片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，孔蓋造成許多交通事故，將其下地有助維護民眾行的安全，為維持道路平整及交通安全，市府不僅要求各管線單位人孔蓋下地率達八成以上，也落實施工三級品管制度，從規劃設計、施工、驗收、維護環環相扣，提升道路施工品質，增進市民生活品質。

▲架空線下地照片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年預計針對北港路、中正路、四維路、民權路、友忠路、彌陀路、及公義路進行路面重鋪，4月底前先行將路燈及交通號誌架空纜線下地，再行改善路面，未來將繼續推動路平專案，除了維護民眾通行安全外，也助於提升市容品質，恢復開闊的天際視野。

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