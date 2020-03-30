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嘉市高粱酒廠變身復古文創園區　4/2-4/5打卡免費體驗復古彈珠台

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▲四月連假去哪裡 來文創園區逛嘉酒柑仔店放風蹓小孩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義文創園區前身為台灣第一個高粱酒廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

前身為台灣第一個高粱酒廠的嘉義文創園區，改造園區最老的建築物－V棟紅磚屋酒精倉庫，將於4月連假推出好玩、好拍、好學習的「嘉酒柑仔店」，提供民眾學習認識童玩，還可以親臨體驗玩賞。從4月2日到5日連續4天開幕慶，打卡就可以免費體驗復古彈珠台，並有機會得到神秘小禮物！

嘉酒柑仔店整體規劃跳脫傳統展出方式，讓民眾認識何謂童玩、各時期童玩發展介紹，更有風箏牆、紙娃娃穿戴秀等大型互動體驗區。四月連假來文創園區讓孩童從體驗玩樂中學習，更讓樂齡長者重拾童年回憶。

▲四月連假去哪裡 來文創園區逛嘉酒柑仔店放風蹓小孩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲文創園區四月推古童玩。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，雲嘉南首次、引爆網美拍照打卡熱點的「幻彩影－萬花筒特展」閉展最後倒數中，即日起凡購票不限票種，即贈送光學萬花筒，快來把握當網美的機會。更有「食涼－夏天的滋味」特展，除介紹百年冰品文化與生活智慧，並有免費導覽，讓民眾泡在園區一整天不無聊。

▲四月連假去哪裡 來文創園區逛嘉酒柑仔店放風蹓小孩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 4月連假去哪裡，來文創園區逛嘉酒柑仔店放風蹓小孩。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義文創園區占地近4公頃，市中心戶外空間防疫期間嚴格控管，室內為避免群聚也有人數控管。為打造舒適安心的空間，保障到訪園區遊客健康，園區內各店家及場館工作人員於值勤前均已量測體溫，並於執勤時配戴口罩；同時園區遊客服務中心和各展覽及商店亦提供消毒酒精；進入展館前，民眾需量測體溫、酒精消毒並實名登記。歡迎民眾蒞臨參觀，共度安心且充滿知識體驗的4月連假。

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