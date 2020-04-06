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為30位陌生人付帳！美超市父女暖心善舉被讚爆...全場鼓掌喝采

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美國一對父女在超市為陌生人買單，盼幫助度過武漢肺炎疫情衝擊下的經濟困境。圖為示意圖，非新聞當事人。（pexels／Tim Mossholder）

▲美國一對父女在超市為陌生人買單，盼幫助度過新冠肺炎疫情衝擊下的經濟困境。圖為示意圖，非新聞當事人。（pexels／Tim Mossholder）

圖文／鏡週刊

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球經濟受到嚴重衝擊，許多勞工被迫放無薪假，一家生計也陷入窘境。美國一對父女想幫助因疫情而失業的人，卻不知道從何做起，偶然在超市看到一名因為無力負擔費用而默默把貨品放回架上的婦女，讓他們決定幫陌生人付錢，最後總共為至少30名客人支付了2523.32美金（約新台幣76,322元）的帳單。

根據《華爾街郵報》報導，58歲的修車技師（Auto body technician）麥可（Michael S. Megonigal）和他的11歲女兒梅莉（Marley），上週三為了買零食到貝利十字路口（Baileys Crossroads）的庫爾超市（Culmore Supermarket），一名顧客因為發現負擔不起要買的東西，而把東西放回架上，讓麥可決定幫她付帳。

第一時間，負責結帳的店員還聽不懂麥可的意思，接著麥可告訴正排隊的下一名客人，將會為她付帳。超市老闆艾利斯（Alex Lee）透露，麥可告訴店員讓他幫忙這些客人付到1,000美金（約新台幣30,200元），但卻不斷加碼，最後總共付了原訂數字的2.6倍。

當時麥可站在收銀機後方，看著收銀機結帳數字不斷攀升，他慷慨地說：「就這麼做吧！我們是受到祝福的。」（Let it go. We’re blessed.）

起初，這些客人感到困惑或者不敢置信，有些人試圖付款，直到店員向他們解釋清楚，或有人聽了店員的說明後，選擇了自己負擔得起的商品，將其他商品放回架上，但在麥可的堅持下，被11歲的梅莉拿回櫃檯結帳。

整個過程約一個小時，最後麥可支付的總費用為2523.32美金（約新台幣76,322元），根據現場的錄影畫面顯示，在場的店經理馬利安（Mirian Calero）和其他人歡欣地為麥可和梅莉父女的暖舉鼓掌，估計至少有30個人受惠。

「你從未看過這麼多開心的人們，他們說：『謝謝你』和『上帝保佑你』」，麥可透露其中有不少人甚至不會說英文，對他而言，「幫得上忙的感覺真的很棒」。

這家超市所在的貝利十字街（Baileys Crossroads）為藍領社區，約有2.4萬個居民，有超過半數為國外出生，36%為西班牙裔。超市老闆透露，美國政府實施居家禁令，經濟停滯的情況下，社區居民經濟陷入困境，許多人因此要身兼兩個工作才得以維持生計，「收入沒了，對誰都是毀滅性的」。

麥可透露40多年前，父母離婚後，母親帶著他們在貝利十字街區長大，當時家庭也同樣陷入困境，讓他們4個兄弟很早就學著養家餬口。回首過去，麥可並不覺得很艱辛，「因為不知道其他更好的生活」，而母親非常努力工作，這些都讓麥可感念在心。


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