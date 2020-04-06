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網友評價列A級！淡水「恐怖民宿」暗藏人肉煉獄　血腥老闆專囚殺街友

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囚殺街友的主謀李憲璋，最近遭判刑14年定讞，當年恐怖民宿「老董的家」（紅框處），現已變成出租套房。（小圖東森新聞提供）

圖、文／鏡週刊

2007年底，大陸黃山風景區發生梁姓台灣男子墜崖死亡案，隔年1月，死者父親與保險公司對梁男的死因起疑，請警方介入調查，結果意外揭發被網友評為A級民宿的新北淡水「老董的家」，竟是1間專門囚殺街友的恐怖民宿。

原來民宿老闆李憲璋與連姓女友等人共謀，以安排工作為由，把街友騙到民宿囚禁，再以他們的名義向銀行貸款，其中，梁姓街友被榨乾後，李竟安排女友跟梁假結婚，並找人把梁推下懸崖、詐領巨額保險金。因李、連及其他共犯早就串好供詞、否認犯案，警方最後透過測謊突破連女的心防，才讓真相大白。

楊明璋將梁男推下山崖，還刻意拍了不少現場照，露出馬腳。（翻攝畫面）

當年開在新北市淡水「老董的家」民宿，在網路上擁有高人氣，甚至被網友評為A級民宿，因為價格合理、裝潢溫馨，加上臨近淡水老街，成為許多旅客住宿的首選，沒想到竟然是一間囚殺街友的恐怖民宿。

淡水老董的家民宿，曾被網友評為A級民宿。（翻攝官網）

時任刑事警察局偵一隊二組偵查員的黃念生（現台北市刑警大隊偵七隊隊長）是這起恐怖民宿案的承辦刑警，他回憶2008年1月有保險公司的理賠員向刑事局報案，說有一件要求給付5千萬元意外死亡保險金的個案，死者身分疑似街友，卻在短時間內結婚、出國旅遊，又意外墜崖死亡，內情恐不單純。

梁姓街友慘死在大陸，保險公司協請警方介入調查。（翻攝畫面）

不久，梁姓死者的父親由理賠員陪同到刑事局說明。梁父向警方表示，兒子早已離家沒有工作，是名街友，有時還會回家向他伸手要錢，怎麼可能有錢結婚？甚至還能出國旅行、投保巨額意外險？

主謀的連姓女友（圖）先與梁姓街友假結婚，再騙他到大陸旅遊，並由同夥殺害詐保。（翻攝畫面）

黃念生說，警方調查後發現，梁姓死者和年齡相差甚多的連姓女子結婚過程疑點重重，但因意外發生在中國大陸，不在台灣，相關的死亡文件也都齊備，即使非常可疑，但人已變成骨灰，連DNA都沒有辦法驗，加上涉嫌人的供詞一致，讓警方的偵辦嚴重卡關。


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