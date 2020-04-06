8人囚禁一房只餵餿水！A級民宿「老董的家」成煉獄　人魔老闆靠他們億元入袋

圖、文／鏡週刊

1件梁姓台灣男子在大陸黃山墜崖死亡案，結果意外揭發被網友評為A級民宿的淡水「老董的家」，竟是1間專門囚殺街友的恐怖民宿。當檢警循線前往民宿搜索時，竟在709號內發現8名仍被犯嫌囚禁的街友，房內臭氣衝天，每人骯髒不堪，主嫌民宿老闆李憲璋只給他們吃餿水一樣的東西，並拿他們當人頭向銀行詐貸超過新台幣1億元。

全案發生地因不在台灣，為了突破僵局，警方從梁姓死者的身分開始查起，發現梁曾在老董的家民宿工作，但並非如連女申請理賠時所宣稱的「擔任幹部」。警方進一步追查發現，民宿老闆李憲璋因投資失利，曾利用多名街友當人頭進行詐貸。

李憲璋的手法是先製造街友在其民宿任職的假象，再以薪資轉帳證明，讓銀行誤以為這些街友有還款能力，等信用培養起來後，再以這些街友當人頭、虛設公司行號，向銀行貸款或申請信用卡，最後擺爛不還錢，使銀行蒙受巨大損失，估計李透過此種方式詐得金額超過1億元。

警方釐清案情後，隨即前往老董的家展開搜索。黃念生透露，警方在頂樓709號房，救出8名街友，詢問後才知道他們是被李憲璋拘禁、圈養在該處，平常給他們的食物都是房客吃剩的東西，如同餿水一般。

黃念生告訴本刊，這些街友獲救時身上很髒，房內臭味衝天，遭拘禁最久的長達2年，警方同時搜出一些不知去向的街友證件，保守估計超過10人，還查出曾有遭囚禁的街友生病，竟遭丟包到公園，後來雖被人發現送醫，但最後仍因病重死亡。



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