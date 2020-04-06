安倍徹夜工作考慮發布「緊急事態宣言」　東京增143例確診創新高





▲日本首相安倍晉三面對經濟、抗疫兩難。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本累計確診人數突破3000人、77死，政經及醫界都出現希望政府發布「緊急事態宣言」的聲音，根據日媒指出，首相安倍晉三則會徹夜工作，準備宣布緊急事態。

東京都政府5日宣布新增143例確診，創下疫情爆發以來的單日新高，並新增7人死亡，累計30死。據NHK了解，16例由東京台東區永州綜合醫院通報，該醫院疑似爆發院內感染，東京累計確診數已經超過1000例。

疫情熱區的東京出現確診單日新高，對安倍政府而言確實是一項警訊，日本目前尚未迎來疫情高峰。安倍和相關團隊徹夜進行工作，可能於周一（6日）宣布進入「緊急事態」。

日本政府日前通過的《新型流感對策特別措施法》修法，已為首相抗疫時期頒布「緊急事態宣言」提供法源依據。安倍政府對於是否宣布「緊急事態」的態度極為謹慎，3月底至今不斷對外強調，緊急宣言不等於封城，深怕一旦防疫等級拉高，會影響早已長期不振的日本經濟。

東京都知事小池百合子不斷施壓中央，於3月下旬開始放話「不排除首都封城」，並將床為挪給重症患者使用，輕症患者則移往防疫旅館。她在修法通過後呼籲安倍政府發布「緊急事態宣言」，一旦如此，東京和另外46個都道府縣知事，就能「籲請」民眾盡量減少外出，除生活必須之外，盡量減少外出。