特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

高橋頭捷運站附近一處空地，2日上午一個橘色大塑膠桶內被發現一具女性裸屍，而法醫調查後發現，遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象、四肢及身體部位亦有骨折或出血等傷勢。一名資深刑警透露，這是特戰部隊常用的殲敵方式，法醫高大成也透露，根據裸屍狀況「情殺或財殺機率高」。

這塊棄屍地是私有土地已經荒廢多時，2日在開挖的過程中，突然發現一個橘色塑膠桶，而塑膠桶直徑約50公分，高約70公分，被埋在1米深，桶子也散發陣陣惡臭。警方獲報趕抵現場後發現，桶子內部竟裝著一具女屍，全身微彎被塞入，再加桶蓋。

經初步研判，死者疑似為一名年約60歲的女性，而經查她的丈夫在2014年於鳳山轄區就已經通報失蹤。此外，法醫複驗後發現，該遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，不排除是外力造成，四肢及身體等部位亦有骨折或疑似出血等傷勢，詳細成因均待法醫研究所鑑定。遺體死亡時間，亦待法醫研究所進一步鑑定。

▲林女屍體在橋頭捷運站附近被找到。（圖／記者翁進忠翻攝）

根據《自由時報》報導，一名資深刑警表示，會造成身體多處骨折，應是遭到凌虐式的攻擊，其中，喉嚨甲狀軟骨倘若是往後折斷，有可能是凶手站在背後，左手鎖喉，右手往前推，這是特戰部隊常使用的殲敵方式。若僅是單純骨折，也可能是棍棒毆打造成。

法醫高大成也根據屍體狀況表示，死者裸身的狀況「情殺或財殺機率高」，而且兇手可能是男性熟人，可能至少2人，如能比對出死者真正身分，應該就能破案。