　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

上班族,OL,女上班族,打雜,秘書,助理,套裝（圖／取自pakutaso圖庫）

▲一位女子跟企業家婚外情，被借200萬要不回。示意圖非本文當事人。（圖／取自pakutaso圖庫）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一位許姓企業家，欠王姓小三200萬元不肯還，在小三要求下簽下借據，並承諾會再多賠100萬。但企業家終究還是耍賴不還，被小三提告後卻反過來要脅，表示如果繼續逼債就要公開姦情細節，甚至還要正宮向她提告通姦。

根據判決書指出，擔任公司董事長的許姓企業家，7年前跟王姓小三交往，期間許男以各種理由陸續向小三借錢，總額超過200萬。一年多前小三看企業家都不還錢，要求寫下借據，借據中表示會清償200萬債務外，還會多給100萬的補償金。

但簽下借款的許男依舊不還錢，2人鬧上法庭。許男供稱，之所以會簽借據是因為小三一直騷擾，要脅要到許男公司鬧事、公開2人關係，讓許男身敗名裂，在此脅迫下才會簽借據。

但法官檢視雙方的LINE對話紀錄後發現，許男向抱怨的小三警告說「不要撕破臉，不然我就把我們的關係給小孩媽媽知道，讓她告我們兩個通姦」，小三則說「我好後悔這一段不真實的感情，只有借錢才想到我。」、「我對不起我先生」等內容。

法官認為，許男跟小三借錢無誤，但許男卻揚言要將兩人親密關係細節公開、讓妻子告王女通姦，整件事根本不是許男被威脅，判許男要如數給付賠償王女300萬元。

ET快訊
因劉真埋仇恨！沈嶸怒槓女醫黃宥嘉　放話「用魔法教訓」：1秒讓
美主持讚台灣防疫：從機場就看出差別　打臉確診世界第2預測
5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉勇敢酒測　車主說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

車高速打滑撞電桿　車右側內陷1死2重傷

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

快訊／桃園「居家檢疫男女」雙屍案　疑燒炭自殺陳屍租屋2天

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天

富二代雨夜駕車訪友　回家路撞分隔島「翻覆起火」…困車內燒成焦屍

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

車高速打滑撞電桿　車右側內陷1死2重傷

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

快訊／桃園「居家檢疫男女」雙屍案　疑燒炭自殺陳屍租屋2天

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天

富二代雨夜駕車訪友　回家路撞分隔島「翻覆起火」…困車內燒成焦屍

新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

台鐵、高鐵即日起祭「搭車禁食令」　4/5起車上全面停售便當、飲料

HondaFIT為何不採用全數位化介面？原廠：傳統按鍵才更直覺化

CNN又一主播確診　「一直做足防疫工作」仍發燒被感染

回雲林老家檢疫「沒水沒電」　他3天後崩潰：再不讓我離開，我要偷跑了

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

別太依賴酒精！「肥皂洗手」效果有多狂　醫一張圖驚見「病毒秒溶解」

因劉真埋仇恨！沈嶸怒槓女醫黃宥嘉　放話「用魔法教訓」：1秒讓妳霉運纏身

大陸又爆非洲豬瘟！專家揭「環境」害的：大流行後必有零星案例

人力銀行：1成企業停止招募計畫　1/4取消加薪計畫

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

居家檢疫情侶亡　昨還有電視聲

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　店員機警報案阻詐

特斯拉側翻起火！消防員曝搶救過程

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

屍體先搶先贏　業者鬥毆遭禁用殯儀館

板橋小五生墜樓！重傷昏迷3天

基隆1家4口外出就醫　違反居檢擬重罰

桃園間測速2天962件違規　遵行速限免收罰單

特斯拉起火駕駛成焦屍！里長曝死者身分

少女國中遭班導性侵　長大苦讀法律系怒告求償

婦人離家3天成冰冷遺體　遺書留...輕生念頭

更多熱門

相關新聞

通姦除罪化！？憲法法庭激辯

通姦除罪化！？憲法法庭激辯

司法院31日上午召開憲法法庭，針對通姦是否除罪化進行言詞辯論。聲請法官台中地院法官張淵森認為，通姦罪「只是滿足提告者對於小三、小王的報復心態」，應該除罪化；至於主管機關法務部則認為，通姦罪是「立法形成自由」，且多年來做出的3次民調，均有8成左右的民眾，反對廢除通姦罪。

妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸撥電話抓姦

妻子外遇搞私奔！綠帽夫氣炸撥電話抓姦

伴侶盟：靠通姦罪保護婚姻意義在哪

伴侶盟：靠通姦罪保護婚姻意義在哪

人夫約戰「6年151次」　小三嗆正宮：我是他的女人

人夫約戰「6年151次」　小三嗆正宮：我是他的女人

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

關鍵字：

通姦

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面