新竹偷腥董「賴帳小三200萬」嗆：讓小孩媽告妳通姦　法官看LINE逼還300萬

▲一位女子跟企業家婚外情，被借200萬要不回。示意圖非本文當事人。（圖／取自pakutaso圖庫）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一位許姓企業家，欠王姓小三200萬元不肯還，在小三要求下簽下借據，並承諾會再多賠100萬。但企業家終究還是耍賴不還，被小三提告後卻反過來要脅，表示如果繼續逼債就要公開姦情細節，甚至還要正宮向她提告通姦。

根據判決書指出，擔任公司董事長的許姓企業家，7年前跟王姓小三交往，期間許男以各種理由陸續向小三借錢，總額超過200萬。一年多前小三看企業家都不還錢，要求寫下借據，借據中表示會清償200萬債務外，還會多給100萬的補償金。

但簽下借款的許男依舊不還錢，2人鬧上法庭。許男供稱，之所以會簽借據是因為小三一直騷擾，要脅要到許男公司鬧事、公開2人關係，讓許男身敗名裂，在此脅迫下才會簽借據。

但法官檢視雙方的LINE對話紀錄後發現，許男向抱怨的小三警告說「不要撕破臉，不然我就把我們的關係給小孩媽媽知道，讓她告我們兩個通姦」，小三則說「我好後悔這一段不真實的感情，只有借錢才想到我。」、「我對不起我先生」等內容。

法官認為，許男跟小三借錢無誤，但許男卻揚言要將兩人親密關係細節公開、讓妻子告王女通姦，整件事根本不是許男被威脅，判許男要如數給付賠償王女300萬元。