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靠刑罰保護婚姻意義在哪？伴侶盟主張「通姦罪違憲」

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▲▼伴侶盟及多個團體，聯合推動廢除通姦罪。（圖／伴侶盟提供）

▲伴侶盟及婦女新知等多個團體，聯合推動「廢除通姦罪」。（圖／伴侶盟提供）

記者林育綾／台北報導

繼推動同性婚姻釋憲案後，伴侶盟推動廢除通姦罪，針對31日將召開的法庭，今（26）日遞交法庭之友意見書，同時在記者會由法務主任謝孟釗律師代表發言，主張「通姦罪違憲」，提到人們應該要思考，「如果婚姻走到只能用通姦罪來維持，是不是還有存在的意義？」

伴侶盟今（26）日出席婦女新知基金會邀請之民間團體聯合記者會，表示在推動同性婚姻的過程中，已經提出：「傳統婚姻是異性戀宗法父權的產物，婚姻往往被當成是佔有的關係，特別是異性戀男性在性行為上獨佔異性戀女性的關係。但現代婚姻不應該是佔有，而應該是基於雙方的自主意志，決定與對方共度一生；如果關係不幸破裂了，處理方式也不應該是要求國家用強制力來介入。」

請繼續往下閱讀...

伴侶盟法務主任謝孟釗律師代表發言表示，通姦罪的問題在於，它聲稱要保障婚姻圓滿，卻沒辦法解釋什麼是圓滿的婚姻，以及圓滿的婚姻為什麼要用刑罰來保障？如果婚姻忠誠只是因為有通姦罪存在，沒有通姦罪就不忠誠了，那也許我們要思考的是，「婚姻走到只能用通姦罪來維持，是不是還有存在的意義？」

他們認為，婚姻最可貴的其實是個人自主與平等，一個人自願把時間花在另一個人身上，全心全意關注另一個人，建立一段平等相待的關係，這種關係無法用刑罰來強迫。而通姦罪保護法益不明確，也沒辦法達成它宣稱的「保護婚姻」目的，因此認為「這樣的處罰欠缺刑罰正當性，是違憲的。」

伴侶盟提到，傳統通姦罪只適用在男女異性之間，後來同性婚姻通過後，也有人提到同性婚姻是不是應該也要適用通姦罪？當時法務部也有召開會議討論，但後來沒有結論。「我們認為，通姦罪其實是不合現代婚姻本質的無效刑罰，無論是同性婚姻或異性婚姻都不應該存在。」

謝孟釗律師還說，雖然大法官在民國91年曾作出通姦合憲的解釋，但從當年到同性婚姻釋憲案通過的106年，再到如今108年台灣正式立法承認同性婚姻，將近20年來，台灣社會對婚姻的想法已經有相當大的轉變。

「我們期許，大法官能站在現代婚姻的角度，從婚姻作為個人自主的面向出發，宣告通姦罪違憲，確保人民的性自主權、隱私權、人格尊嚴，這些人格自主的權利，不會因為進入婚姻而消失。」

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