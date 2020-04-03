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失蹤6年！捷運橋頭站「離家女裸屍」　警方曝照請民眾幫指認

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▲警方提供裝屍塑膠桶供指認。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲警方提供裝屍塑膠桶供指認。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄桶屍案新進展！橋頭捷運站附近一處空地，2日上午在一個橘色大塑膠桶內被發現一具女性裸屍，經指紋比對後確認身分為在6年前被通報失蹤61歲的林姓婦人，警方也公布照片，請認識林婦的人能前來指認，提供相關生活作息及交友狀況作為線索，以利加速釐清案情。

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲橋頭女屍身分確認為鳳山61歲婦女 。（圖／記者翁進忠翻攝）

這塊棄屍地是私有土地已經荒廢多時，2日在整地開挖的過程中，突然發現一個橘色塑膠桶，被埋在1米深，桶子散發陣陣惡臭，警方獲報趕抵現場後發現，驚見桶子內部竟裝著一具女裸屍，全身微彎被塞入。

警方第一時間表示，死者身高約165公分，全身沒有穿著衣物，左手有萎縮的情形，遺體雖然完整，但已腐爛且沾黏泥土，無法看出年齡及傷口。

經指紋比對後，死者確定為一名住在高雄鳳山的61歲林姓婦人，經查她的丈夫在2014年於鳳山轄區就已經通報失蹤，林婦跟丈夫平時會有爭執，在2014年12月中旬離家後就失去聯絡，家人才報警協尋，警方也公布照片，請認識林婦的人能前來指認，提供相關生活作息及交友狀況作為線索，以利加速釐清案情。

▲橋頭捷運站附近有一具被桶子裝著的屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

▲林女屍體在橋頭捷運站附近被找到。（圖／記者翁進忠翻攝）

法醫複驗後發現，林姓死者喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，不排除是外力造成，四肢及身體等部位亦有骨折或疑似出血等傷勢，詳細成因均待法醫研究所鑑定，遺體死亡時間，待法醫研究所進一步鑑定。

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