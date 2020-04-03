高雄桶屍／遺體身分鎖定鳳山失蹤婦　警上門出示照片「家屬無法確認」　

▲棄屍地點挖出的破碎塑膠桶。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

橋頭桶屍案進入第二天，專案小組持續比對失蹤人口後，初判死者是一名家住鳳山，年約60歲的的林姓婦人，從2014年起，林婦是無故離家家屬找不到才通報失蹤，不過專案人員前往訪查後，家屬並無直接指認，不過由於可能性相當高，警方仍不會放棄絲毫的線索，婦人遺體從早上9點解剖一直到下午4點多結束，時間長達快7個小時，一切都仍要有進一步的事證才可讓案情進入下個階段。

據了解，2日接獲桶屍案後隨即成立專案小組調查，並依鑑識人員提供的特徵跡證，將近期3個月內高雄市通報的300多位失蹤人口清查，並逐一過濾，發現2014年被通報的林姓婦人可能性極大，但家屬並無指認，僅表示據家屬提到平常或許有一點的爭執，但夫妻吵架在所難免了，不會把這當成是通報失蹤原因之一，林婦是無故離家家屬找不到才通報失蹤。根據棄屍地點挖出的破碎塑膠桶中並無發現到蓋子，研判極有可能是豎直埋入坑洞中，不過埋屍地點是否就是第一現場，仍有待查證。

▲檢察官會同法醫3日早上9點前往市立殯儀館進行解剖複驗。（圖／記者翁進忠翻攝）

檢察官會同法醫3日早上9點前往市立殯儀館進行解剖複驗直到下午4點多，林婦的家屬並未到場，即便林婦的丈夫與女兒都看過死者的照片也無法確定，但家屬又說林婦的左手並無萎縮，加上遺體被發現時並無任何配件及衣物，加上現場被丟棄的雜物相當多，被鑑識人員帶回的鋤頭與布鞋都排除與本案有關，詳細案情正待鑑識中心與法醫進一步釐清後，後續才會進行DNA比對。

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