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國內再增1本土個案！60多歲婦「近期無出國史」　丈夫3/17從美國返台

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記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（3）日下午召開記者會，宣布再增7例境外移入及2例本土。本土個案分別為60多歲女性（案343）及40多歲女性（案347）；其中案343近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台；個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

針對案343個案，有媒體問及當時有宣布要召回歐美旅遊史的民眾擴大居家檢疫，她3/17返國的先生當時有通報嗎？今天案例343症狀有一併回報嗎？對此，陳時中表示，他先生3/17美國返國，這批我們召回的是在裡面有健保就醫史的，她先生沒有症狀，因此沒有在召回名單內。

另外，今天新增的另名本土案例案347，指揮中心表示，案347為昨（2）日公布之案336的接觸者，無出國史，曾於3月19日及27日與案336接觸過，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

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▲▼0402中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／疾管署提供）

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