高峰期到了嗎？前台大醫驚「很意外能撐這麼久」…曝他國疫情：慶幸我身在台灣

▲台灣4月1日起旅客戴口罩才能進站搭乘大眾運輸。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎確診數於昨（2）日來到339人，被問及「新冠流行高峰期到了嗎？」前台大感染科主治醫師、現為知名旅日部落客「林氏璧」解釋，全球高峰期差不多就是現在，台灣社區疫情還沒開始，僅有零星本土個案，因此沒有是否到了高峰期的問題。面對多國因社區大量傳播，已進入普篩、後續減災階段，他坦言「老實說我是真的很意外我們可以撐這麼久。」

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文指出，疫情是有階段的，防疫是有一套邏輯和藍圖在進行，若沒搞清楚這點，會浪費很多時間討論無謂的問題。他預估，全球的高峰期可能差不多就是現在，接下來應該會稍微往下走，但仍得視各國所處階段，不排除會有第二波；至於台灣，「社區基本上疫情還沒開始，幾乎都境外移入，所以沒有是不是到了高峰期的問題。本土現在都是零星個案呀。」

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林氏璧說，台灣還處在防堵境外的第一階段，「老實說我是真的很意外我們可以撐這麼久！」有多國已進入後續減害程序。他提到，第一階段講究案例追蹤及將案例與接觸者隔離，而歐美因為輕忽，不幸錯失了該階段能將病毒擋住的機會。

面臨大規模流行，林氏璧認為，精緻疫調就不重要了，減害的重點即為確保醫療系統不崩潰，想要延緩高峰期到來，診斷重點應放在易發生群聚感染或嚴重的醫院、養護中心等；平時也應保持社交距離，多國也實施停止大規模集會的手段，例如遠距離上班、停班、停課等，最嚴厲手段就是封城。

▲歐洲多國疫情嚴峻，義大利甚至傳出8千名醫護人員確診的消息。（示意圖／路透）

至於韓國及德國進行的普篩手段，林氏璧解釋，也是社區傳播已大量增加後，檢視國家檢驗量能無問題，認為即使在減害階段仍不可放棄檢驗輕症的作法，好處是能呈現較正確的流行病學資料，以即時找出感染者所在地，及清楚醫療資源應有相對應的加強。

林氏璧慶幸地說，「台灣很幸運很努力的搶到了三個月的時間，就讓我們好好虛心觀察其他國家是哪裡做錯了哪裡做對了，考慮我們的國情民情和資源，決定我們自己的政策吧。」他進一步指出，早就在超前部署的台灣，早已採取邊防堵、邊減害的模式，且已開始練習社交距離、停止大規模集會並設置停課標準等等。

面對未知的新興病毒，「沒有人知道怎麼樣的政策才是最正確的。」林氏璧直言。想要檢視防疫成績，他認為看死亡人數僅有5人就知道，距離疫情爆發點這麼近，「相信這已經讓全世界的專家都跌破眼鏡了」，最後更信心喊話：「我很慶幸我身在台灣。戰役還沒結束，繼續加油！」