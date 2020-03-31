吃藥低血壓…搭扶梯頭暈往後倒　害他人摔癱「被求償千萬」醫院也被告

▲盧男因藥物副作用低血壓，搭乘醫院手扶梯時頭暈向後倒，無辜遭撞的陳男向後頭部著地摔癱，家屬向醫院及盧男求償千萬。（示意圖，非新聞當事手扶梯／記者謝侑霖攝）

記者羅志華／台北報導

民眾搭手扶梯時，常是東張西望、甚至大滑手機，卻不知危機可能就在眼前…，盧姓男子於2018年4月間，於聯合醫院仁愛院區搭乘手扶梯時，因藥物副作用頭暈向後倒，造成後方陳姓男子頭部著地摔癱，生活皆須專人照護。盧男先於刑事審理中，賠陳男家屬250萬，北院依過失重傷害罪，判他7月徒刑、緩刑2年；陳男家屬再向盧男及聯合醫院民事求償1000萬。

盧男患有帕金森氏症，服藥後會導致姿勢性低血壓（站、坐太久可能會頭暈），卻於2018年4月20日早上，在聯合醫院仁愛院區搭手扶梯時，沒好好抓緊扶手，讓他一頭暈就向後倒，後方的陳男沒料到盧男竟這樣倒向他，當場被撞到向後頭部著地。

聯合醫院志工在意外發生後，緊急按下手扶梯停止鈕，民眾也在旁圍觀；陳男律師主張，聯合醫院仁愛院區手扶梯未像捷運手扶梯般，在行進途中設有緊急停止鈕，僅在手扶梯底部架設，裝置設計有疏失，且從監視器畫面中，也看到疑似有圍觀民眾去移動倒地的陳男，質疑陳男傷勢因此加重，認為聯合醫院未確實訓練志工應對緊急狀況，民事部分向盧男、聯合醫院，依陳男未來的看護費等費用，求償1000萬元。

聯合醫院表示，志工皆有受過完整訓練，意外發生時也有妥善處理，否認有疏失，本案將於5月12日續審。

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