　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國小兒神經外科權威古德里奇（Dr. James T. Goodrich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國小兒神經外科權威古德里奇，生涯中曾多次成功分離頭部連體嬰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國小兒神經外科權威、擅長顱骨連體嬰分離手術的古德里奇醫師（Dr. James T. Goodrich），於3月30日因感染新冠病毒，不幸於紐約市布朗克斯的醫學中心去世，享壽73歲。

根據《紐約時報》報導，紐約愛因斯坦醫學院－蒙特菲奧雷醫學中心證實，古德里奇感染新冠病毒後引起併發症去世。古德里奇為小兒神經外科主任醫師，執業超過30年，以成功分離頭部連體雙胞胎而聞名。

古德里奇曾在2004年間率領蒙特菲奧雷兒童醫院外科醫生團隊，對來自菲律賓的頭部連體雙胞胎阿奎爾兄弟（Clarence and Carl Aguirre）連續進行4次手術，吸引公眾目光。

這對雙胞胎顱骨和大腦組織相互連接，並且共用腦部的主要血管，手術難度大；在2004年8月的最後一次手術後，古德里奇的團隊順利將雙胞胎分離，且2人都存活下來，沒有產生嚴重併發症。阿奎爾兄弟即將於本月年滿18歲，目前與母親居住在紐約州斯卡斯代爾（Scarsdale）

古德里奇於1946年4月16日出生於美國俄勒岡州波特蘭，越戰期間曾在美國海軍陸戰隊服役，退伍後陸續在加州大學爾灣分校、哥倫比亞大學和紐約神經學研究所研究神經外科和心理生物學，之後在蒙特菲奧雷醫學中心工作。

古德里奇也曾在2016年領導由40名外科醫師組成的團隊，歷時27小時手術，成功分離另一對連體雙胞胎男嬰。這也是他職業生涯中的進行的第7次分離手術。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

ET快訊
快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽
獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離
13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…孤獨斷氣亡
獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊回：喔，今天ㄅㄧㄤˋ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

義大利確診超過11萬例！疫情又開始加速了　WHO：全球死亡超過4萬人

快訊／美國確診病例「突破20萬人」　全球確診90萬例

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

義大利確診超過11萬例！疫情又開始加速了　WHO：全球死亡超過4萬人

快訊／美國確診病例「突破20萬人」　全球確診90萬例

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

國家殺掉了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應了

紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

「最年輕文學獎得主」14歲出書狂賣10萬本！用課表當架構寫出「超齡神作」

疫情不見緩和　U15世界盃等3賽事延後舉辦

義大利確診超過11萬例！疫情又開始加速了　WHO：全球死亡超過4萬人

快訊／美國確診病例「突破20萬人」　全球確診90萬例

蔡波能降臨！蔡阿嘎皺眉緊牽二伯　聽到「嚎啕哭聲」鬆了一口氣…親手剪臍帶

台灣捐助疫情嚴重國家「1000萬片口罩」！　焦糖哥哥狂讚：我們可以拯救世界

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟：法務部就是個笑話

翁仁賢縱火6死4傷槍決伏法！被害親人慘況曝光　哽咽：父母沒有出入口逃

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

英確診近3萬例　周末恐每天死千人

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

巴黎家樂福合夥Uber Eats推送貨服務

義大利最大華人社區5萬人零染疫

日本宣布全部入境者隔離14天　擬限73國入境

德國在台協會：德國蟑螂改南極蟑螂　避免歧視

美神經外科權威　染新冠病毒病逝

白宮預測死亡人數逼近二戰罹難數！

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

更多熱門

相關新聞

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

義大利民防部門1日公布，義大利新冠肺炎死亡病例單日增加幅度減少至727人，累計13,155人死亡，是過去一周以來出現的最低單日死亡增幅記錄。與此同時，世界衛生組織（WHO）公布最新統計數據顯示，全球新冠肺炎死亡病例數已經突破4萬例。

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

台灣援助國際「1000萬片口罩」　焦糖哥哥狂讚

台灣援助國際「1000萬片口罩」　焦糖哥哥狂讚

周天成見醫護洗手到脫皮送護手霜

周天成見醫護洗手到脫皮送護手霜

荷蘭潛艦「海豚號」8人確診！

荷蘭潛艦「海豚號」8人確診！

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19James T. Goodrich北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

威秀求政府下令「電影院全關閉」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

類包機一女燒過38度　下午送負壓

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

即／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

快訊／翁仁賢拒打麻醉！警告家人：我會追殺幾個輪迴

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

台灣要捐1000萬口罩　陸外交部：不是禁止出口？

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面