有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

▲ 金正恩視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓至今宣稱無人感染新冠肺炎（COVID-19），實際疫情則眾說紛紜。南韓《朝鮮日報》31日援引熟知北韓內部狀況的消息人士說法報導，咸鏡北道首府清津市一個家庭共5人月初都出現疑似症狀，在家中隔離期間死亡，沒能接受治療。

這個家庭共三代5口，包括從煉鋼廠退休的老夫婦及他們的女兒、女婿與孫子，出現新冠肺炎症狀後便被鎖在家中，無法就醫治療。消息人士透露，北韓要求出現疑似症狀者居家隔離，更將大門以釘子釘起，禁止他們外出，就算出現死亡案例也會下令封口，以維持「零確診」紀錄。

由於缺乏醫療設備，北韓較落後的地區無法進行篩檢。但消息人士說明，當局在中國及俄羅斯協助之下取得試劑，主要針對平壤的疑似個案採檢，其中不少人都呈陽性。

他指出，北韓確診病例大多集中在中國人較多的平壤、平安北道、平安南道、咸鏡北道清津市和羅先特別市，而當局採取的防疫措施為要求患者居家隔離及禁止人民國內移動。因公務或做生意需前往其他地區的民眾需持有通行證及衛生防疫證，但並不容易取得。除本國公民以外，已經解除隔離的外國人也禁止出國，因此相當焦急。

日本《讀賣新聞》29日則踢爆，新冠肺炎自邊境入侵北韓，現已擴散至全國，且部署北韓及中國邊境的人民軍部隊2月底至今有100名士兵死亡，疑似感染新冠肺炎，因此多次取消訓練。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）13日也表示，他認為北韓無法躲過從鄰國中國爆發的新冠肺炎疫情。

根據北韓官媒《朝中社》，曾赴海外出差並出現感冒症狀者及其接觸者皆列為「醫學追蹤對象」，截至27日全國共2280人列入觀察。

►打臉零確診！北韓軍隊爆上百人染疫死 人民軍「半癱瘓」數度暫停訓練

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。