日客徒步環島走到「流血起水泡」　警溫情敷藥讓他眼眶紅了

▲徒步環島的日籍遊客心存感激與員警合影。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名日籍徒步環遊客日前行經台東大武警分局森永派出所前，因步履蹣跚被值班員發現主動上前關切，原來日籍客來台徒步環島多日，腳底已起水泡流血，員警立刻請他到所內休息並為傷腳敷藥包紮，並提供飲料食物充飢，日籍客對警方的溫情協助，忍不住紅了眼眶，表示員警貼心舉動讓內心充滿無限感謝和感動。

大武警分局森永派出所警員曾聖倫近日中午擔任值班於門首守望時，發現1名徒步環遊客行動吃力，即主動上前關懷詢問，發現是一名日籍遊客，因語言隔閡無發溝通，曾員即運用手機語言翻譯，詢問是否需要幫助，原來日籍客藤員先生其因徒步環島多日，造成腳底起水泡流血，所以走路一拐一拐，又因山路路況不熟悉，亦需指引往墾丁方向。

▲員警建議行走路線可縮短到墾丁距離，節省體力。

員警馬上扶持藤員先生至所內休息檢視腳底傷勢，發現足部已起水泡破裂流血，員警立即使用急救箱內優碘消毒敷藥膏，進行簡易包紮後，提供飲料餅乾等食物，供藤員先生補充體力，並建議可由壽卡左轉走牡丹鄉方向，縮短到墾丁距離，並節省體力。

警所表示，年約65歲的日籍客藤員先生喜歡健行，內心一直懷抱著徒步環台灣島的夢想，計畫20天要完成徒步環島，日前由台北市區啟程，一路經宜蘭、花蓮抵達台東縣南迴線森永段，因足部徒步多日，竟使腳底起了水泡又破裂流血。

當警方協助日籍客藤員先生減緩足部不適及恢復體力後，藤員先生表示還要繼續徒步經牡丹鄉往墾丁，警方也提醒民眾如要步行環島，於南迴段公路時，因山區的溫度偏低要注意保暖避免失溫，且著亮色衣物及避免夜間步行保護安全，希望民眾都能開心出門、平安返家。

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