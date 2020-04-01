日使挺台列世衛觀察員　國台辦回應了

▲台灣可能成為世衛定期觀察員，中駐日大使孔鉉佑澄清是假新聞。（圖／翻攝 中國駐日大使館官網）

記者任以芳／綜合報導

根據日媒《JBpress》報導指出，中國駐日大使孔鉉佑日前受訪時透露，台灣以「觀察員」的身分出席世界衛生大會的相關問題，已經開始討論、調整。對此，馬上遭到中方回應是假消息。國合辦發言人朱鳳蓮1日也發出聲明，「關於世界衛生大會涉台問題，駐日使館發言人已發表談話，對假消息進行嚴正駁斥。」

▲中國駐日大使館官網立刻發出澄清稿。（圖／翻攝 中國駐日大使館官網）

據《日本商業新聞》（JBpress）報導稱，中國駐日本大使孔鉉佑27日應邀前往日本記者俱樂部，就中國和全球疫情防控形勢及中日關係等發表演講。針對台灣是否有可能成為世衛組織的定期觀察員？他以日語回答，有可能，目前已經朝這個方向上進行討論與調整。消息傳出後，立刻遭到中方駁斥。

中國駐日本大使館馬上發布聲明澄清，相關訊息是「個別日本媒體公然發布虛假消息」。對此，朱鳳蓮也指出，「關於世界衛生大會涉台問題，台灣個別媒體以訛傳訛。我要重申的是，在世界衛生組織涉台問題上，必須在一個中國原則下處理，別無他路。」

▲邦交國史瓦帝尼世衛執委會曾為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

至於，世界衛生組織（WHO）的態度又是如何，世衛3月30日的聲明內容罕見提到台灣，並指出台灣的新冠肺炎感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學習到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。但對於台灣是否入會的問題，還是得取決於其他會員國。