國際獲獎可免試就讀　陸最新惠台政策恐不敵「寒蟬」

▲大陸學者坦言，《反滲透法》將會是破壞兩岸交流的關鍵之一。（圖／翻攝陳雪生臉書）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦31日宣布，對台26條新政策中的細項規定，是否有助減緩兩岸局勢？上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「原本台生赴陸交流意願都不錯，自從蔡政府推出反滲透法後，還沒正式實施，寒蟬效應已經開始擴散。」

大陸對於台青赴陸發展，還是堅持利多政策，最新政策內容指出，未來在國際比賽得獎台灣學生或優秀運動員，考核申請後，可保送大陸大學。盛九元表示，相信大陸會把這方面餅繼續做大，落實到台灣學生身上，不過反滲透法會是破壞兩岸關係關鍵之一。

▲大陸海南大學法學教授傅崐成，憂心兩岸交流現況。（圖／記者任以芳攝）

儘管兩岸關係陷入僵局，大陸對於台青、台生還是抱持開放態度。海南大學法學院教授傅崐成受訪時也表示，這項針對台生、優秀體育員的政策，只是單純延續對台26條的細項。不過，「在這節骨眼推出利多，是兩岸關係重要指標參考，大陸對台依然保持31條、26條，政策沒有轉彎，對台青釋放善意，希望緩和兩岸緊張局勢。」如果兩岸繼續對立下去，政策可能真的會變。

廈門大學台灣研究院院長劉國琛接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，「這是好政策，只擔心反滲透法會影響台灣學生意願。」近年台灣政府讓兩岸氛圍變得緊繃，尤其疫情期間還火上加油，這樣的情勢肯定影響台灣學生赴陸念書的意願。

▲陸委會主委陳明通也強調，反滲透法不是返交流。（圖／記者蔡紹堅攝）

儘管，總統蔡英文元旦談話曾強調，通過《反滲透法》，未來對於兩岸正常宗教、觀光、學術等交流完全不受影響。傅崐成表示，這項草案尚未立法，有助於蔡政府測風向，台灣民眾也再觀望，心理造成很大影響。當然，大陸只是鼓勵優秀台生西進發展，不去或不去都是個人意願，如今，外在大環境有了無形限制，台生赴陸意願只會增添更多不確定因素，從中失去好機會，非常可惜。