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主祕兒染疫特權闖「陳時中防線」？鄉民揭離譜5大關卡：全程護航

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觀光局主祕兒從菲返台未按照檢疫SOP，交通部長林佳龍為此震怒下令徹查，最後觀光局主祕遭降職。示意圖，非當事人。

觀光局主祕兒從菲返台未按照檢疫SOP，交通部長林佳龍為此震怒下令徹查，最後觀光局主祕遭降職。（示意圖，非當事人）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣確診人數突破300人，讓防疫醫療等人員繃緊神經。不過日前卻傳出，防疫緊張期間，觀光局主祕兒從菲返台，不僅造成人傳人本土病例、波及無辜5歲幼童遭染疫外，更牽連17師生得居家隔離及全班停課，讓鄉民分析5大疏失，直呼「全程護航到尾啊！」

請繼續往下閱讀...

根據報導，比對主祕兒（案277）和觀光局駐機場員工（案269）發病和通報時間點，意外發現主祕兒竟擁有特權，連闖3道指揮官陳時中為守護國人設下的防疫關卡。對此，就有網友列出主祕兒返台離譜的5大疏失，直言：「真是全程護航到尾啊！」

該鄉民就在《批踢踢》上分析，主祕兒從返台到確診的5大疏失，以及中央疫情指揮中心的解釋：

  1. 發燒沒通報=>是20天前發燒住院，不是14天，Safe。
  2. 吃藥沒通報=>毫無反應，沒有說明，Safe。
  3. 機場喝咖啡=>沒違反目前規定，Safe。
  4. 入境發燒3天才就醫=>還在評估，Safe。
  5. 接機確診=>長官情同叔姪，下屬倒楣中鏢，Safe。

事實上，從主祕兒返台到確診的過程中，出現許多疑似不符中央流行疫情指揮中心規定的事項，卻都沒有被追究，讓原PO質疑，「官員兒子沒問題，指揮中心也沒問題，制度沒有問題，阿所以破口是誰造成的？」認為，就一個主祕降級下台草草了事，被當作個案處理，擔憂表示：「但為了防堵漏洞，不是應該修改相關規定嗎？

鄉民分析觀光局主祕兒疑似不符規定的5大闖關行為。（翻攝自批踢踢）

分析文章一曝光，秒掀起大票網友討論，不少網友紛紛表示：「當然是耍特權」「不是護航，是你不懂台灣價值」「這案例真的扯」「居家檢疫跑出去重罰，官員兒子惡意隱瞞病情沒事」「遇到特權就轉彎，還防疫個屁」，不過也有網友緩頰， 「 不要逆時鐘好嗎 」「我是不是看到檢討下屬的推文？」。


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