離島國人自國外返台「得留本島居家檢疫」！陳宗彥：給予住家、防疫旅館協助

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布全台最新確診病例，一共新增7例確診，全為境外移入個案、無本土案例，截至目前為止累積染病人數已有329人、5人死亡。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也宣布針對離島國人部分，居家檢疫者將禁止搭乘國內線航班、船，一律在本島居家檢疫，無論是在住家或是防疫旅館都會給予協助，目前桃園市已承諾提供離島民眾居家檢疫服務，至於禁止轉機禁令規定已通知航空公司。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公佈新增7名確診病例，均為境外移入，為3男4女，居住區域為北部4人、南部3人，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月19日至30日，發病日介於2月29日至3月27日，發病前活動國家為美國6人及英國1人。

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指揮中心表示，今日新增個案中，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診，為國外旅遊群聚感染；2名確診個案的另1名同行友人無疑似症狀，居家隔離中。