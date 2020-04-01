詐欺車手變裝逃脫　南警鷹眼識破插翅難飛

▲台南市警二分局緝獲詐欺車手，起獲提款卡、現金等贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局執行ATM巡守員警，發現疑似有詐欺車手正在提領現金，即通報分局專案小組前往支援查緝，惟該名車手變裝脫逃，警方到未發現車手，正當一愁莫展時，突然有名員警發現右前方約500公尺處，有１名男子正徒步急欲離開，專案小組立即峰擁而上，將該年約60歲蘇姓男子查獲，確認係詐欺車手。

詐欺車手在台南市轄境內提領次數，經統計正逐年的減少，主因係南警在對於提領現金的車手有一股就是要抓到的使命感，讓多數的車手對於台南市望之卻步、不敢來提領。

3月31日下午5時許，台南市警二分局執行ATM巡守員警，發現疑似有詐欺車手正在提領現金，二分局立即編組專案小組，馬上到場查緝，沒想到該名車手卻利用變裝及人群來掩護，企圖逃離現場，然而卻被眼尖的警探發現而將他逮捕到案，警方在蘇姓車手身上發現有剛提領的現金、明細表及數張提款卡，該車手終知道逃不過警察的法網，全案將依詐欺及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並持續向上追查溯源車手頭。

市警二分局表示，正當政府全力防疫的同時，絶不允許有宵小分子趁機危害他人及社會，二分局在市長及局長指導下，維護社會治安無假期，保護民眾安全是職責；然而詐騙集團以金錢為誘惑，仍持續招募詐欺車手，惟車手一旦遭查獲，便須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿因貪圖小利而以身試法。

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