居家檢疫者「乖乖在家」　南警籲外籍逾期停居留者「快快自首回家」！

▲台南市警六分局防治組至轄內有外籍人士聚集之運動酒吧、小吃店、公園等臨檢與盤查，同時宣導特赦新令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防處新冠肺炎漫延，避免外籍人士入台後，不遵守居家檢疫、隔離之規定，台南市警六分局防治組特別至轄內有外籍人士聚集之運動酒吧、小吃店、公園等臨檢與盤查，同時也拘束轄內業者自主管理，加強量測體溫、戴口罩與利用酒精消毒，以保障消費者安全。

警方指出，如有查獲違反檢疫、隔離規定者，最高罰100萬；此外，外事警察更貼心遞送慈濟準備之「防疫關懷包」予轄內外籍檢疫人士，讓他們備感暖心，防疫不孤單。

近來「新冠肺炎」大爆發，更出現失聯移工因非法從事看護工作感染，故內政部推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，以防堵防疫網缺口，宣導期自2020年3月20日至3月31日，實施期間自4月1日至6月30日，專案期間不收容、不管制來台期間，採最低罰鍰2000元，失聯移工與逾期停留外來人口均適用；專案結束後「查獲」者，依移民法規予以收容、裁處罰鍰2000元至1萬元，管制禁止入國或不予許可期限。

惟恐更多逾期停（居）留人口隱身社會角落，成為防疫缺口，市警六分局防治組特別準備中、英、越、印、泰語版宣導文，前往「占暉光學股份有限公司」，以母語文宣讓移工深知該特赦新令。



外籍人士的檢疫安全，是市警六分局當前相當重視的警政工作，「家是安全惟一的路」，居家檢疫人士要「乖乖自守在家」，外籍逾期停居留人士要「快快自首回家」，拒絕趴趴走！六分局長陳建民更呼籲「防疫無國界」，警方對外籍人士的關懷亦無遠弗屆，大家一定要共體時艱，才能共渡防疫難關。

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