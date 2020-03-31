每場包機都不缺席！陳時中戴口罩緊盯到最後　5照片看第三批類包機檢疫現場

▲第三批類包機返台作業，陳時中全程緊盯。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

第三批湖北類包機於30日晚間21點37分抵達台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到場全程緊盯，從2月3日第一班武漢撤僑班機起，陳時中不顧從早忙到晚每一場均全程到場坐鎮，緊盯現場檢疫流程，與防疫人員一起站在第一線直到送乘客搭車前往集中檢疫所才離開。

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▲第三批類包機返台作業。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲所有人員均穿上防護衣。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

第三批湖北類包機由華航執飛，在30日晚間21點37分抵達桃園國際機場，214名湖北台人在睽違54天之後，終於踏上台灣的土地。中央流行疫情指揮中心表示，機上214名乘客均有穿著防護衣、眼罩和口罩，抵達機棚後由3名檢疫官登機做初步健康檢測，確定所有人均無症狀後，再下機由檢疫官進行進一步醫療評估與行李消毒通關，最後在31日凌晨1點左右抵達集中檢疫所。

▲工作人員幫返台國人消毒。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲第三批類包機作業現場。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心今再曝光5張包機現場照片，可見現場工作人員均穿著防護裝備，並仔細協助每一位旅客消毒，所有後勤官聚集在遊覽車前準備，最後，陳時中戴著口罩、豎著大拇指站在中間，和現場所有工作人員大合照，透過照片可看到陳時中與第一線防疫人員的辛勞。