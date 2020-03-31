陸高考延後1個月「不只防疫」　還考量偏鄉貧困生「教育公平」

▲大陸高考17年來首次調整時間。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸31日宣布高考延後1個月舉行，除了考量防疫以外，也考慮到「教育公平」原則。大陸的教育部官員表示，疫情發生後，各地延期開學並安排高三學生居家學習，學生復習備考普遍受影響，部分農村和貧困地區網路學習條件缺乏，學生複習受到更大影響，「延期一個月舉行可使考生有更多時間在校學習，保障教育公平。」

教育部高校學生司司長王輝指出，決定延期，主要考慮到「堅持健康第一」與「堅持公平第一」兩個原則。

健康方面，王輝提到，目前本土疫情傳播已基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，境外疫情呈加速擴散、蔓延態勢，疫情輸入壓力持續加大，衛生防疫專家認為，高考延期一個月舉行，疫情防控風險相對更小，「高考是涉及千萬考生的大規模選拔性考試，必須堅持健康第一，採取最穩妥，風險最小的方案，切實保障廣大考生和涉考工作人員的生命安全和身體健康。」

▼西藏一名女學生為了上網路課程，要花半小時爬雪山找訊號。（圖／翻攝自澎湃新聞）



公平方面，王輝表示，疫情發生後，各地延期開學並安排高三學生居家學習，學生復習備考普遍受到影響，特別是由於城鄉網絡學習條件等差異，部分農村和貧困地區學生的複習備考受到影響更大，「高考的基本價值取向是確保公平公正，高考延期一個月舉行可以使考生有更多一點的時間按教學計劃在校集中學習，從而最大限度保障教育公平。」

根據大陸教育部發布的公告，今年高考的時間延遲一個月，將在7月7日至8日舉行。值得注意的是，這也是大陸自2003年將高考「提前一個月」後，17年來首次調整高考時間，更是大陸自恢復高考以來，高考時間首次延後一個月。