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「現階段台灣不用普篩」　林靜儀：社區爆發了嗎？

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▲▼民進黨國際部主任林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎境外移入案例暴增，引發外界關注是否跟進南韓的普篩政策。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中31日表示，全面普篩風險反而高。前民進黨立委林靜儀31日在臉書指出，現階段台灣不用普篩。

林靜儀表示，先不講採檢醫師每換一個採檢個案必須在裝備上做多少程度的更換（不然假如第一個剛好是感染者，就一路感染下去了），也不討論真正要一個個跑PCR的是第一線的醫檢師，也先不討論偽陰性個案後續會有心理上鬆懈的後果，單純來算所謂的普篩，是多「普」，哪裡的「普」這個「普」是指全台灣嗎？ 那要每隔多久「普」這二千三百萬人一次？

林靜儀指出，很多人舉例別的國家說有普篩，這裡光「普」的定義，就不是全國，頂多是全社區，或者是高風險群，現在疫調後去檢查感染者的接觸者就是檢查高風險群，一個簡單的概念，假如是一個已經爆發社區傳播的地方，100個人裡有30個都是感染者，那麼去這個社區「普」篩，每篩一百個就抓到30個，社區3萬人，就診斷出9000個，那麼，這9000個要去哪裡？

林靜儀提到，沒有一個國家有9000個負壓隔離病房，所以這9000個除了重症的進醫院去用呼吸器，其他的，就是在社區隔離，或者像美國、大陸用集中隔離院區，剩下21000個陰性的呢？放出去嗎？不，因為還有潛伏期，或是沒有採檢到，所以這21000個要隔離在社區中，然後不斷地一篩再篩，篩出確診者，一直到這個社區「乾淨」為止。

林靜儀提及，「你覺得你住的地方是這樣的社區嗎？不是。那你要普篩誰？」3萬人有9000人感染的社區，重症者進醫院，輕症者居家隔離，跟很多已經爆發社區傳播的國家做法一樣，「是啊，這就是已經爆發社區傳播的時候，醫療機構又無法收納，就是這樣的做法啊。台灣社區爆發了嗎？還沒啊。那為什麼需要普篩？」

林靜儀指出，紐約市是目前美國確診感染率和感染者最多的城市，目前檢查陽性的大約是36221人，當然一定有輕症未被確診的，而根據2017年資料紐約市人口數是862.3萬人，假設川普把全紐約市的人都抓來「普篩」，以陽性感染者36221除以862.3萬，意思就是「每檢查1000個人有4個陽性」的意思，假如把無症狀輕症放進去，千分之五好了，台灣2300萬人，目前感染者322人，普篩全台灣，大約是每篩10萬人，篩到一個，算有1000個輕症沒有檢查到好，那就是「每篩10萬個，找到5個」，真的要全台大普篩嗎？

林靜儀再指，不要算全國，算一個行政區就好，台北市目前感染個案83個，台北市民總數264.6萬人，「全台北大普篩」，大約是每10萬個人篩到3個，「算有100個輕症沒有檢查到在台北市趴趴走好了，那每篩十萬個台北市民，可以「篩」到6.9個，請問台灣需要普篩嗎？戴口罩，勤洗手，不要群聚，一起努力讓台灣維持正常生活。

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