歐美疫情爆發殃及全球　醫砲轟WHO：幫中國隱瞞、沒盡到國際防疫之責

▲WHO世界衛生組織總幹事譚德塞。（圖／取自WHO）



記者蔡文鈴／台北報導

由於新冠肺炎疫情在歐美國家大爆發，中央流行疫情指揮中心18日開記者會宣布，3月19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。對此，身為醫師的民進黨前立委林靜儀在臉書砲轟WHO幫中國隱瞞疫情，才會導致全球大流行。

林靜儀表示，如果WHO不要幫中國隱瞞，早點提醒世界各國注意，早點提出這是國際公衛緊急事件，早點證實可能爆發全球大流行，現在歐美會有這樣的疫情嗎？

林靜儀說，如果歐美和我們一樣不信任中國的資訊，而且沒有聽信WHO的意見，謹慎防疫，不用說可以降低多少無辜的感染者和死亡，光是台灣就不用迎接歐美新一波感染者的挑戰，不是嗎？

林靜儀強調，防疫需要國際合作，資訊正確、資訊流通、策略討論與共同檢討分享，都有助於降低疫情。

林靜儀說，國際衛生組織沒有盡到國際防疫之責，台灣防疫指揮中心比WHO那個衣索比亞裔中國發言人適任多了。

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