民眾瘋搶囤物資　林靜儀：去賣場群聚有比較安心嗎？

▲民進黨前立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣社會，民眾恐慌心理造成搶購物資的現象，民進黨前立委林靜儀在臉書PO文 表示，她不反對民眾多消費，但台灣現在沒有出現物資短缺的情形，不懂民眾為何要搶囤物資、跑去賣場搶購排隊結帳群聚，「你有比較安心嗎？

林靜儀說 :「中國武漢封城，是城管把你社區門釘死，所以沒飯吃；台灣現在只是請大家減少沒有必要的群聚啊？結果大家跑去賣場群聚？」

她指出，台灣沒有因為疫情缺豬雞肉與蔬果類，也沒造成水電短缺，泡麵廠也沒停工，白米之前還因為攝取量逐年下降讓人擔憂，「啊現在大家到底在搶囤物資幹嘛？」、「跑去賣場搶購，然後結帳時跟所有人間隔小於一公尺排隊一小時你有比較安心嗎？」

不過林靜儀也表示，現在還沒社區擴散基本上是安全不用擔心。同時她也強調，「防疫最難的邊境管理和後端治療，防疫人員和醫療人員都在做了。什麼疫苗啦藥品啦誰比較會怎樣或不會怎樣啦那些就交給專業。」

至於民眾現在能做什麼？林靜儀建議，多用肥皂洗手、出入公共場合戴口罩、避免聚會、不要出國及需要居家隔離檢疫的乖乖配合，她還說，如果真的很想做點什麼事的話，「中國閑閑沒事軍機繞過來連快艇都來亂了，可以跟你的朋友討論這個」。

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