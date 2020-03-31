憂如同SARS清明後防疫崩潰⋯9縣市納骨塔連假不開放、入塔人流控管

▲憂清明連假民眾祭祖增群聚感染風險。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳涵茵／台北報導

清明連假即將到來，為避免群聚感染，中央多次呼籲民眾採分流祭祖與線上祭祖方式，目前多縣市法會已取消法會活動，另外，9縣市納骨塔清明節不開放民眾入內，若開放入場每次入塔人數皆有設置上限。

過去SARS期間疫情在清明過後大爆發，對此，中央流行疫情指揮中心提出因應方法，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，「清明連假內政部做了相當多準備，醫療院所同時加強警戒，SARS經驗對我們來說是很大警惕，內政部透過很多宣導活動，希望減少大家同時掃墓或是聚集等活動。」

請繼續往下閱讀...

▲內政部推佛系祭祖因應防疫工作。（圖／內政部提供）



副指揮官李宗彥表示，「清明連假很多縣市法會都全部不辦，納骨塔部分印象有9縣市在清明節這幾天不開放，就算開放也會採取人流的管制，入塔的人數視必須控制，且要做發燒量測。」也強調希望民眾不要再固定幾天時間前往祭祖，相信所有人的祖先都希望子孫平安健康。

▲屏東市歸園納骨塔在清明節暫不開櫃、不入塔 。（圖／記者陳崑福翻攝）



因應新冠肺炎疫情各縣市掃墓都有應對措施，包含桃園市各公立納骨塔人數管制、八德區大安公墓以人流顯示器控管，每次僅開放100人；彰化市第一、第二納骨塔自3月21日起禁止入塔；屏東市歸園納骨塔在清明節暫不開櫃、不入塔；台中市納骨塔雖未禁止民眾進入，但管制每次僅50人開放入場等。