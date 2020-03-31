4天爆6例本土「不明感染源又+1」　台師大生發病5天確診...時間軸曝光

▲新增16例關係圖，點圖放大。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（31）日新冠肺炎確診新增16例，分別為14例境外移入及2例本土。談到最新兩例本土個案，案307為70多歲男性，曾與案122（土耳其境外移入）聚餐；而案322則20多歲男大生，發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，感染源有待釐清。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解本日新增的16例個案。值得一提的是，從3月28日至今，4天共出現6例本土個案，其中有2例感染源待釐清，包括「案268」50多歲男性及今日確診的「案322」台師大生。

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回顧案268是一名工作室老闆，從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，前三次都被當成一般感冒，而該案期間曾去過金山老街、廟口肉羹和烏來老街，已匡列400多名接觸者。

▲國內目前累積322例，點圖放大。（圖／王譯萱製作）



3月31日新增16例：

案例307：70多歲 男性 案122接觸者（本土）

曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診。

案例308：40多歲 男性

3月1日至3月9日前往泰國工作，3月9日至3月20日接著赴菲律賓工作，返台後進行居家檢疫，22日出現胸悶、肌肉痠痛、咳嗽等症狀，3月29日通報採檢後，今日確診。

案例309：30多歲 女性

該案本身長住英國工作，1月27日至3月28日人在英國，3月15日出現鼻塞、喉嚨不適、頭痛等症狀，28日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例310：20多歲 女性

2019年9月19日前往英國讀書，同年12月21日至31日曾赴芬蘭、冰島旅遊，而後返英，3月15日於當地出現發燒、流鼻涕、咳嗽等情況，3月28日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例311：30多歲 女性

3月1日至28日赴英國、冰島自助旅遊，24日出現流鼻水、鼻塞、失去嗅覺，返台於機場攔檢後，今日確診。

案例312：30多歲 女性

2019年9月30日前往英國工作，3月22日於當地出現失去嗅覺、味覺異常、輕微咳嗽、有痰等症狀，3月28日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例313：40多歲 女性

該案本身長住英國工作，2019年6月19日前往當地，今年3月22日出現失去味覺及嗅覺、倦怠等情況，3月28日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例314：20多歲 男性

1月18日前往美國讀書，3月12日於當地出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等情況，3月18日返台後進行居家檢疫，28日通報採檢後今日確診。

案例315：20多歲 女性 與案257、258、300同校

1月29日至3月22日前往英國讀書，返台後進行居家檢疫，3月25日出現咳嗽、失去嗅覺等情況，27日通報採檢後今日確診。（截至目前該校相關群聚共4人確診）

案例316：20多歲 男性

2月2日至3月16日前往美國工作，返台後進行自主健康管理，3月28日出現流鼻水、頭痛、全身無力等症狀，29日通報採檢後今日確診。

案例317：60多歲 男性

該案本身台美兩地往返居住，2月17日至3月18日待在美國，返台後進行自我健康管理，3月26日出現咳嗽、有痰等狀況，29日通報採檢後今日確診。

案例318：20多歲 男性

2017年8月31日至2020年3月17日前往法國讀書，為案122（土耳其境外移入）同班機接觸者，返台後進行居家隔離，直到3月27日出現間歇性發燒、輕微喉嚨痛，29日通報採檢後今日確診。

案例319：30多歲 男性

2018年10月1日前往英國工作，今年3月1日出現咳嗽、呼吸道症狀等情況，3月29日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例320：30多歲 女性

2月28日前往英國工作，3月17日於當地出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，3月29日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例321：20多歲 男性

2月9日至3月20日前往瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示，瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並於今日確診。

案例322：20多歲 男性（本土）

3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。

▼新冠肺炎人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）