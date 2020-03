慶生會因疫情取消！全球最長壽男人「平靜過112歲生日」：比大戰更糟

▲全球最長壽男人衛清榮(Bob Weighton)。(圖/翻攝自Guinness World Records官網)

記者康心禹/綜合報導

英國漢普郡衛清榮(Bob Weighton)上個月榮獲全球最長壽男性的頭銜,他在29日度過112歲生日。由於政府近日呼籲,人們應盡量留在家及暫停社交接觸,因此衞清榮今年的慶生會也取消了,只在安老院平靜地度過。對於肆虐全球的新冠肺炎疫情,他的看法是「比大戰更糟。」

Bob Weighton turns 112: The times and life of the world's oldest man https://t.co/Qy4XIXMgKp