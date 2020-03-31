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慶生會因疫情取消！全球最長壽男人「平靜過112歲生日」：比大戰更糟

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▲全球最長壽男人瑞衞清榮（Bob Weighton）。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

▲全球最長壽男人衛清榮（Bob Weighton）。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

記者康心禹／綜合報導

英國漢普郡衛清榮（Bob Weighton）上個月榮獲全球最長壽男性的頭銜，他在29日度過112歲生日。由於政府近日呼籲，人們應盡量留在家及暫停社交接觸，因此衞清榮今年的慶生會也取消了，只在安老院平靜地度過。對於肆虐全球的新冠肺炎疫情，他的看法是「比大戰更糟。」

綜合BBC、《天空新聞》報導，衞清榮出生於1908年3月29日，今年的生日慶祝雖然取消，但衞清榮在家中透過視訊及電話，接受家人及親友的祝賀。他表示自己沒有長壽的秘訣，也沒刻意要活得這麼老，喜愛結交朋友，一生奉行「多一個朋友比多一個敵人好」的宗旨。

衞清榮雖然年事已高，但身為環保主義者的他，仍熱衷到社區、教堂及學校宣揚理念，並每月為當地的雜誌撰寫文章。

衞清榮一生經歷5任英國君主、22任首相、兩次世界大戰，10歲時更經歷過造成數千萬人死亡的西班牙大流感，對於近日肆虐全球的新冠肺炎疫潮，他認為比大戰更糟，因為打仗還有清晰目標和戰略，但對付病毒卻無從入手。

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