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疫情使網路負荷加重　Netflix：將在台調降網路流量25%

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▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Netflix稍早宣布，將在台調降網路流量25%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

Netflix稍早宣布，由於目前電信網路面臨前所未有的大量需求，先前已於必要地區（義大利、西班牙）降低25%網路流量，而台灣也於3月30日23:59開始進行調整。不過Netflix也保證，雖然網路流量下降，但仍會確保不影響會員的觀影品質。

Netflix指出，目前正經歷一場全球危機，所有人都有責任盡一己之力。有鑑於目前電信網路面臨前所未有的大量需求，歐盟已於上週要求Netflix、Amazon 和YouTube等公司盡可能以最有效率的方式使用網路。

因此Netflix研發、測試並部署出了一項新做法，能將Netflix的網路流量降低25%。新方法在遭受最大衝擊的義大利和西班牙已率先運行，並持續擴大部署此措施至歐洲其他地區和英國。

對於一般閱聽眾來說，最擔心的就是觀影品質會受到影響，對此Netflix也指出，將維持所有層級的視訊解析度，無論您購買的是超高畫質 (UHD)、高畫質 (HD) 或標準畫質 (Standard Definition)，您仍將享有這些解析品質 (視您所使用的裝置而定)。

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