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免內用防疫！高鐵台中便當市集　站內就可買「燒臘、丼飯、炸雞便當」

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▲▼高鐵,車站,返鄉,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵公司針對站內商場調降租金。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光運輸業大受衝擊。台灣高鐵公司宣布，將調降各車站商場租金25%，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45%。另外高鐵公司將於台中站推出「高鐵嚴選 便當市集」，結合5家知名餐廳，旅客可在站內外帶与玥樓燒臘、一風堂日式丼飯、繼光香香雞炸雞等便當。

高鐵公司規劃，調降車站商場租金，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年2月1日起生效；依此方案推算，2月份商家底租可調降幅度達25%。商家2、3月之租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵。

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▲▼高鐵,車站,返鄉,口罩,防疫,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情衝擊，搭乘高鐵的旅客也有減少。（圖／記者李宜秦攝）

考慮到疫情影響，旅客進入餐廳用餐意願降低，高鐵公司與台中地區及站內共5家知名餐廳，包括与玥樓的廣式燒臘便當、一風堂的日式丼飯、鬍鬚張的台式滷肉飯、高鐵食堂的日式便當以及繼光香香雞推出的台式炸雞便當，共同推出「高鐵嚴選 便當市集」，提供旅客外帶的新選擇。

高鐵公司指出，台中站「便當市集」位於2樓車站大廳4A、4B出口中間，旅客可在供餐時段一次選購外帶，「輕鬆防疫，安心用餐」。

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