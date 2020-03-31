救救紐約！確診6.6萬例「1200人死亡」醫療崩潰　美軍醫院船「安慰號」抵達

▲美軍安慰號醫療艦抵達紐約港。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國紐約州疫情嚴峻，當地醫療物資嚴重不足，確診人數卻仍在不斷攀升。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）30日公布，當地確診病例已經增加至超過6萬6000人，死亡超過1200人。美國海軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）稍早前已經抵達紐約港，協助抒解醫療系統壓力。

古莫表示，紐約州新冠病毒死亡人數已經高到令人震驚，目前已有1218人死亡新冠肺炎，較前一天增加253人；確診人數則從59513人激增至66497人，單日新增6984例。

古莫表示，毫無疑問，紐約目前的狀況非常糟糕，但儘管確診案例數仍不斷增加，確診翻倍的速度已經從2周前的2天翻一倍，減緩至目前的6天翻一倍，顯示距離疫情受控制已有了一線曙光。

另外，美國海軍醫療艦「安慰號」從諾福克（Norfolk）基地啟航後，於當地時間30日上午停靠紐約港90號碼頭，為紐約市提供醫療援助和額外的病床，緩解紐約岸上醫院的醫療負擔。據悉，安慰號被安排用來收治非冠狀病毒患者，

「安慰號」為一艘油輪改裝的醫療艦，排水量達69360噸，為世界為大的醫療船，能提供1000張病床和1200名醫護人力。古莫表示，紐約至少需要14萬張病床才能有效控制新冠病毒，是其常備醫療能力的兩倍以上。

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