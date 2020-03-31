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瘋電影／極地守護犬　富家犬到極地送信並回歸大自然

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文／賴賴

▲▼極地守護犬。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

迪士尼出品，肯定是闔家觀賞的好片，非常兒童故事書的劇本寫法，淺顯易懂，冒險型劇情，一隻豪宅犬，在被壞人擄走之後的人生，峰迴路轉，經歷了許多在他生命中不可能發生的困難，也因此展現他的勇敢智慧，超強的狗勵志電影，離開舒適圈，你會找到屬於你的一片天。

整部電影巴奇這隻猶如美國隊長的英雄狗，擁有超人的智慧和勇氣，與生俱來的領導天分，使得他在北極圈成為領頭狗，就是典型的美式英雄劇，而巴奇的表情也實在太偶像，英挺威猛還不苟言笑，眼睛非常會演戲，忠誠講義氣，非常適合兒童觀賞的娛樂作品。

以北歐大自然大山大水的景觀，結合動物的環保電影，非常養眼。

片　　名：極地守護犬
英文片名：The Call of the Wild
類　　型：勵志、動作、冒險
上映日期：2020-02-27
片　　長：01時40分
導　　演：克里斯桑德斯(Chris Sanders)
演　　員：哈里遜福特(Harrison Ford) 、 丹史蒂文斯(Dan Stevens) 、 凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、 布萊德利惠特福(Bradley Whitford) 、 歐馬希(Omar Sy)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

巨星哈里遜福特所主演《極地守護犬》，由《阿拉丁》、《馴龍高手》動畫大導克里斯桑德斯首度執導真人動畫電影，改編自傑克倫敦世界名著《野性的呼喚》。劇情描述靈犬巴克原本生活在充滿陽光的加州，沒想到卻意外被拐賣到寒冷偏遠、盛產黃金的北方阿拉斯加，巴克輾轉成為雪橇犬，流落在不同主人之間，在這淘金熱時期，等著它的不是安逸的生活，巴克必需呼喚起深藏內心的野性，來面對嚴峻的生存考驗，而最終它將回歸最原始的自己，並成為自己的主人… 極地的守護者。

▲▼極地守護犬。（圖／yahoo）

▲被輾轉賣給極地圈的郵務員，擔任送信工作。

▲▼極地守護犬。（圖／yahoo）

▲小村鎮僅靠信件來獲得親人訊息，巴克英勇負責。

▲▼極地守護犬。（圖／yahoo）

▲最後來到祕密的淘金地，巴克在此找到未來。

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