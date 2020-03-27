瘋電影／隱形人　天才家暴夫凌虐妻子的瘋狂發明

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個故是厲害，簡單的人設，直線劇情，製作費不高，節奏安排與驚恐設計恰到好處，不會嚇到胃抽筋做惡夢，剛剛好，有嚇到但心臟還承受得起，太恐怖啦這個隱形人，原來我們的思想如此狹隘，假如你可以隱形你會做什麼？從來沒想果可以做這些事情，超恐怖的啦，好看。

結局有驚喜，因為看不見，其實可以設計刻意驚嚇的劇情很簡單，但是導演卻不走便宜路，還是把劇本安排得滿滿的，既然要凌遲，就要慢慢折磨，太可怕了啦，雖然最後有點草率，但還是可以接受，兩個小時無冷場，看完電影會很餓，緊張到全身出力。

電影要告訴我的們的是～交一個警察朋友很重要。



片 名：隱形人

英文名稱：The Invisible Man

類 型：科幻、恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2020-02-27

片 長：02時04分

導 演：雷沃納爾(Leigh Whannell)

演 員：伊莉莎白摩絲(Elisabeth Moss) 、 Oliver Jackson-Cohen(奧立佛傑森柯恩) 、 絲托姆瑞德(Storm Reid) 、 歐帝斯哈吉(Aldis Hodge) 、 哈莉特黛爾(Harriet Dyer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

「雖然無法看見，卻能造成傷害。」艾美獎得主伊莉莎白摩斯（熱門影集《使女的故事》）領銜主演，《隱形人》是一部關於癡迷的現代恐怖片，靈感來自環球影業經典怪物角色。



西西莉亞受到一名富有和傑出的科學家感情綁架，被困在充滿暴力和控制的危險關係中，她靠著她的姊妹（影集《生死之間》哈莉特黛爾 飾），她們的兒時好友（《衝出康普頓》歐帝斯哈吉 飾）以及他的青少年女兒（HBO影集《高校十八禁》絲托姆瑞德 飾）的幫助，趁夜黑風高之際逃走並躲藏起來。



但是當她具有虐待狂的前男友（Netflix影集《鬼入侵》奧立佛傑森柯恩 飾）自殺後將他巨大財富的一部分留給她，西西莉亞就懷疑他其實是假死。當一連串詭譎的巧合造成致命後果，威脅她所愛之人的性命時，她的精神瀕臨崩潰，而她必須證明她受到沒人看得見的兇手追殺。



《隱形人》一片由當代恐怖大師傑森布倫為他的布倫屋製片公司製作，由雷沃納爾自編自導自製，他是《奪魂鋸》系列電影其中一名原創者，最近的作品則包括《人類升級》和《陰兒房第3章：從靈開始》。

▲逃離家暴夫，突然接到家暴夫自殺而獲得遺產。

▲借助警察好友家，好友女兒突然被甩巴掌。

▲姊姊在面前被殺，唯一嫌疑者被認定有精神異常。

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