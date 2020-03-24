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瘋電影／艾瑪　別為你的沒教養辯解成說話直

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文／賴賴

▲▼艾瑪。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

典型的西方貴族電影，富麗堂皇以及炫雅高貴的服裝造型，用金錢堆出來的視覺饗宴，上流社會的虛偽刻薄自以為是低道德素養，形成強烈對比，劇本非常厲害，艾瑪就是個小女孩，劇本細膩地將上流社會的生活起居和主僕身分，強而有力的在幾場基本起居帶出來，室內陳設道具，美術無敵。

腳色間的性格立體，對白犀利生動，這位目中無人的艾瑪，因為長得漂亮所向披靡，沒有人不喜歡她的青春美麗，而善良的好友也把她當偶像崇拜，就這樣撕開偶像外衣她的內在醜陋不堪，還有頗有內涵的男主，總能當頭棒喝的澆熄她自戀的心情，整部電影流暢好看，看完電影像是讀了一本小說。

整部電影到最後，個人最喜歡的一場戲：當大家都善良的稱讚艾瑪，艾瑪卻不小心說出內心刻薄的想法，別為你的沒教養辯解成說話直超正面的一場戲，很厲害。

片　　名：艾瑪
英文名稱：Emma
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-03-06
片　　長：02時05分
導　　演：奧特姆德魏爾德(Autumn de Wilde)
演　　員：安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy) 、 強尼佛林(Johnny Flynn) 、 比爾奈伊(Bill Nighy) 、 米亞高絲(Mia Goth) 、 米蘭達哈特(Miranda Hart) 、 喬許歐康納(Josh O'Connor) 、 卡倫透納(Callum Turner) 、 魯伯特葛瑞夫(Rupert Graves) 、 潔瑪韋倫(Gemma Whelan)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

改編自珍奧斯汀備受喜愛的喜劇，《艾瑪.》重新描繪出尋找真愛與幸福結局的故事。漂亮，聰穎，富有的艾瑪伍德豪斯（Emma Woodhouse）在這個無聊平庸的小鎮裡就像一隻靜不下來的女王蜂。 然而，在這充斥著反諷社會階層與青澀的成長故事裡，艾瑪在經歷過一連串亂點鴛鴦和誤判情勢後，發現真愛一直在身邊。

▲▼艾瑪。（圖／IMDB）

▲艾瑪充滿上流社會低級氣息的完整塑造。

▲▼艾瑪。（圖／IMDB）

▲想要追求艾瑪的黑男，討好不成直接給艾瑪難看。

▲▼艾瑪。（圖／IMDB）

▲艾瑪的老爸，充分展現上流社會男主人的無所事事。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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