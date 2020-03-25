瘋電影／貓咪知道但是貓咪不說　爸爸的初戀秘密　

文／賴賴

瘋言瘋語：

典型的文藝電影，看著海報沒有太大的吸引力，果然能把兩大老戲骨搬出來，有一定程度的劇本功，從一隻心愛的小貓走失開始，老夫婦的枯燥生活沒有不同，也沒有驚天情緒大反彈，一切都是平靜風浪下，隱隱蘊藏的波濤，而最後結局不是驚滔駭浪，而是煦陽般溫暖，很有味道的文藝型作品。

從一個屋子出發，場景都在離屋子不到五百公尺的場域以及公園，老夫妻平淡一層不變的生活，從便當菜色，老先生的打扮，每天室內的對話，看電影時才驚覺，我們的生活不也是如此，枯燥得精彩，無聊得舒適，這就是人生，想著大情大愛濃烈的炙熱，不代表平淡之下不存在，只是表達方式不同罷了，很深厚的內蘊，也只有這麼平凡的詮釋，才能激發大腦內的神經迴路，活絡腦細胞。

文學電影。

片 名：貓咪知道但是貓咪不說

英文名稱：Only the Cat Knows

類 型：劇情

上映日期：2019-09-12

片 長：01時45分

導 演：小林聖太郎(KOBAYASI Syoutarou)

演 員：倍賞千惠子(Chieko BAISHO) 、 藤龍也(Tatsuya FUJI) 、 市川實日子(Mikako Ichikawa) 、 優希美青 、 西田尚美 、 星由里子 、 小市慢太郎 、 小林且彌

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：可樂電影



劇情大綱



兩夫婦、一隻貓，結縭50年，從今開始只為了和你白頭偕老…



原以為是命中註定，卻意外展開只有貓咪知道的愛情羅曼史…



孩子們長大後都離開了老家，只留下一對結縭50年的老年夫婦。太太有喜子（倍賞千惠子 飾）最近對丈夫勝（藤龍也 飾）非常不滿，跟他說話都不回應，自己寂寞得只能跟家裡養的貓咪小不點說話，她只好跟常常回老家探望爸媽的女兒菜穗子（市川實日子 飾）抱怨丈夫。某天有喜子意外發現勝竟偷偷和年輕時的心上人會面，難過之餘決定鼓起勇氣對勝提出離婚，沒想到勝卻對她傾訴出深藏在內心多年的祕密…。一對婚姻岌岌可危的夫婦、一隻深深了解他們感情祕密的貓咪，最”驚心動魄”的愛情羅曼史才正要展開！



擅長溫暖人心的導演小林聖太郎在《元氣媽媽》《深夜食堂2》後，交出以貓咪與銀髮族為主題的戀愛物語新作《貓咪知道但是貓咪不說》。本片改編自溫暖系漫畫家西炯子的作品《父親，我已經不是小孩子了》，更延攬了明星貓咪蘋果”扮老”演出靈魂角色黑貓小不點。《東京小屋的回憶》倍賞千惠子、《感官世界》藤龍也聯手詮釋結縭50年的伴侶，點出日本銀髮族世代在傳統夫妻關係下的動容與哀愁，讓人想起自己的父母執輩，及那些只有貓咪知道、但其實人類不願脫口的凡夫俗事。

▲年輕時期對賣牛奶的銷售小姐一見鍾情。

▲老年時有煩惱，不對妻子說，卻只對朋友傾訴。

▲和樂融融的一家人，爸媽真的要離婚嗎？

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