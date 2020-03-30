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瘋電影／聲入奇境：經典配樂大師　電影不可缺的靈魂

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文／賴賴

▲▼ 聲入奇境：經典配樂大師。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這支紀錄片，主要是收錄了許多大師級的作品搭上畫面，在過程中透過影像去理解配樂家在製作過程中，他們的思考邏輯和音樂對影像的加分程度，最強的莫過於以音樂將導演想要表達的意境，伴隨著演員不鋪張的細膩表演，技巧性的引起觀眾對意境的理解，例如1992年《情人》片中，梁家輝車內挑逗少女的那場戲，音樂太強大了。

不論是《檀島警騎》《００７》，許多電影都是音樂一響起，立刻可以答出所具代表音樂，音樂如此容易深植人心，卻也有喧賓奪主的風險，韓式電影最喜歡把音樂下得很重，即便電影已經很悲傷了，過度悲傷旋律反而搶走原來戲劇鋪陳的細膩質感，而沒有對白的大自然紀錄片，若沒有相得益彰的音樂，長時間的類似畫面容易枯燥而使觀眾失去耐性，音樂之於電影的重要性，這幾位電影配樂巨擎，給了影片從業人員上了重要的一課。

電影音樂不僅帶動情緒，表達處境，甚至拉抬格局，表現影片氣質，這是製作影片者，需要來研讀的功課電影，內容有點平，要看要有精神來看。


片　　名：聲入奇境：經典配樂大師
英文名稱：In The Tracks Of - Special Edition
類　　型：紀錄片
上映日期：2020-03-27
片　　長：01時32分
導　　演：佩斯卡庫諾(Pascale Cuenot)
演　　員：莫里斯賈爾(Maurice Jarre) 、 布魯諾寇萊(Bruno Coulais) 、 喬治德勒呂(Georges Delerue) 、 蓋布瑞雅德(Gabriel Yared) 、 亞歷山大戴斯培(Alexandre Desplat) 、 馬克伊夏(Mark Isham) 、 拉羅西夫林(Lalo Schifrin) 、 法杭斯賴(Francis Lai) 、 尚米榭伯納(Jean-Michel Bernard) 、 尚克勞德柏帝(Jean-Claude Petit)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：佳映


劇情大綱

繼《電影配樂傳奇》之後　最經典影史樂章
從法國新浪潮到當代好萊塢、從藝術經典到商業鉅作，看各個世代風格迥異的配樂家，如何成功化光影為音符。透過大師跨時空的分享，一窺經典電影背後，偉大樂章的靈感創生之路！

本片精彩收錄：《阿拉伯的勞倫斯》配樂家、三座小金人得主Maurice Jarre；《小宇宙》《喜馬拉雅》《放牛班的春天》三座凱薩獎得主Bruno Coulais；楚浮《夏日之戀》、高達《輕蔑》等法國新浪潮作曲大師Georges Delerue；《英倫情人》小金人得主Gabriel Yared；《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《水底情深》二屆小金人得主Alexandre Desplat；《大河戀》、《衝擊效應》配樂家Mark Isham；創作出《不可能的任務》招牌旋律的Lalo Schifrin；《大鼻子情聖》凱薩獎得主Jean-Claude Petit；以及《男歡女愛》配樂家Francis Lai，與《戀愛夢遊中》坎城電影音樂獎得主Jean-Michel Bernard跨世代精采對談。

▲▼ 聲入奇境：經典配樂大師。（圖／yahoo）

▲美好的影像在情境上，配樂師都分外小心。

▲▼ 聲入奇境：經典配樂大師。（圖／yahoo）

▲通常開始製作音樂時，並不一定看得到影片。

▲▼ 聲入奇境：經典配樂大師。（圖／yahoo）

▲導演給配樂師的訊息有許多種，向茱蒂佛斯特會以演員的情緒溝通訴求。

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