瘋電影／紳士追殺令　黑道販毒種麻辛苦歷程

文／賴賴

瘋言瘋語：

對白電影，從休葛蘭開始講故事，一堆大牌將每個腳色立體化，所以儘管是抑鬱型黑幫互鬥片，卻仍保存蓋瑞奇導演獨特風格，沉悶中暗潮洶湧，狠起來不留餘地，美式黑社會陰暗氛圍，而黑道的人脈鋪陳，以至於到最後的快速殲滅，沒有懸疑，而是暴力直男處理模式，文青電影，評價超高。

強烈的雄性黑幫成分，白手起家的小混混到大毒梟，靠得是智力取勝，如同創業建立人脈關係，銷售目標族群設定，開啟銷售通路，並建立安全無虞的犯罪大麻農場商品製作，利潤之大，人人穿金戴玉錦衣玉食，風險高報酬高。

電影也很有內蘊的安排了兩個黑道的孩子，最終都是沒有好下場，這像是上天給予惡行的處罰，但真實還不只如此，近來好萊塢吹起電影復古風，這部片也是濃濃的類型佳作。

片 名：紳士追殺令

英文片名：The Gentlemen

類 型：動作、劇情、犯罪

上映日期：2020-01-23

片 長：01時53分

導 演：蓋瑞奇(Guy Ritchie)

演 員：馬修麥康納(Matthew McConaughey) 、 查理漢納(Charlie Hunnam) 、 蜜雪兒道克瑞(Michelle Dockery) 、 傑瑞米史壯(Jeremy Strong) 、 柯林法洛(Colin Farrell) 、 亨利高丁(Henry Golding) 、 休葛蘭(Hugh Grant)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



一位美國移民米奇（馬修麥康納 飾）成功在倫敦建立了一個大麻帝國，當他試圖將資產轉賣給一個美國富豪的風聲走漏，一連串的陰謀及謊言開始圍繞著米奇展開，他將如何殺出重圍，保住自己的事業及性命呢？

▲跟著老大批發大麻已經賺了不少的兩個下屬。

▲馬修麥康納大麻被盜，需要重闢市場。

▲亨利高丁新崛起的中國幫，想侵占地盤，手法兇殘。

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