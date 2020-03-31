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粉色系春天降臨！2020不可錯過的櫻花季限定伴手禮

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▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）

▲東京芭娜娜推出的季節限定「春日櫻花風味香蕉蛋糕」。

圖、文／GRAPESTONE提供

日本的春天，就是夢幻的櫻花季節，除了漫天飛舞的櫻花瓣之外，各種玲瑯滿目的櫻花相關商品，也都充滿驚喜令人愛不釋手。

為了迎來令和第一個櫻花季，東京芭娜娜特別以「東京的美麗春天」為主題，將日本春季的代表物 ─ 櫻花帶入產品中，推出這款從包裝到實體都美得讓人驚嘆的「春日櫻花風味香蕉蛋糕」(好評販售至4月底)。當你打開包裝，就像看到春日櫻花盛開一樣；而且每一塊蓬鬆柔軟的海綿蛋糕表面，還印上可愛的粉紅櫻花圖案，內餡也包裹著帶有櫻花香氣的香蕉奶油卡士達，無論在視覺或味覺，都給人滿溢的春天氣息。

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）

▲「春日櫻花風味香蕉蛋糕」海綿蛋糕表面，還印上可愛的粉紅櫻花圖案，充滿春天氣息。

三十年人氣不墜的定番伴手禮：東京芭娜娜「經典原味蛋糕」

除了季節限定的櫻花風味之外，身為東京伴手禮人氣品牌之一的「東京芭娜娜」，最不能錯過的口味當然還是『經典原味蛋糕』了。不僅在日本國內廣受往返家鄉旅客的歡迎，連世界各地的遊客也非常喜歡以東京芭娜娜經典原味蛋糕作為日本旅遊的紀念！

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）
▲長賣30年的「東京芭娜娜 經典原味蛋糕」一直是人氣高居不下的最佳伴手禮。

自1991年品牌成立以來，儘管陸續推出了咖啡牛奶、楓糖香蕉等琳瑯滿目的各種口味，「經典原味蛋糕」始終穩居人氣寶座。以甘甜濃郁的香蕉口味搭配簡單香蕉造型的可愛外觀，一直是人氣票選高居不下的最佳伴手禮。還蟬聯了兩屆過去1年內拿到東京土產的排行榜冠軍喔！

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）
▲東京芭娜娜除了經典原味外，還有各種口味與季節限定的商品。

東京芭娜娜的經典原味蛋糕有超高的人氣，若將大家一年內所吃的份量一根一根接起來的話，可以從日本東京出發橫跨太平洋，銜接到達美國了呢！而命名為「東京」芭娜娜的原因，則是因為東京聚集了來自世界各地的人，就像大家的新故鄉一樣，透過分享東京芭娜娜的滋味，帶給人們溫馨又懷念的感覺。

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）
▲東京芭娜娜已是最熟悉的人氣伴手禮之一。


同場加映：春季送禮必選櫻花商品─鎌倉五郎本店 「鎌倉さくら茶半月」

和東京一樣身為賞櫻名勝的鎌倉，在春季也是有大量的遊客湧入。而位於鎌倉，有著可愛月兔招牌圖案的鎌倉銘菓「鎌倉半月（かまくらはんげつ）」，也推出了春季限定 (販售至4/10) 的「鎌倉さくら茶半月」。

將梅醋醃漬過的櫻花瓣，淋上滾水沖泡出香氣濃厚的櫻花茶；再利用櫻花茶水製成茶奶油，包裹在酥脆清香的半月形仙貝中，製成這款帶有櫻花香味的夢幻點心。搭配手繪櫻花花瓣的外包裝，送禮也能送的高貴而典雅。

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）
▲之後推出的「鎌倉白桃半月」(販售期間：2020年4月10日～8月下旬)有著香氣十足的白桃香氣，包裝也是非常可愛的。

櫻之國度的春日訊息─年輪家「櫻之國年輪蛋糕」

銀座發跡的年輪蛋糕專賣店「年輪家」，在日本擁有相當高知名度，其中，擁有如千層蛋糕般的外型，卻又帶有蜂蜜蛋糕質地的年輪蛋糕，更是廣受歡迎。今年同樣也推出了以櫻花為主題的「櫻之國年輪蛋糕」 (販售至4月中旬)，精緻的法式工法，讓糖霜表皮酥脆，蛋糕軟綿可口，伴隨淡淡櫻花香氣，同樣也是春天熱門的伴手禮之一喔！

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）
▲日本人氣年輪蛋糕專賣店「年輪家」推出櫻花為主題的「櫻之國年輪蛋糕」。


春天的日本除了賞櫻之外，櫻花相關商品也是備受矚目的焦點，雖然今年賞櫻的行程受到影響，還是可以先將這些商品筆記起來，下次到訪日本的時候，就知道哪些是熱門的伴手禮選擇，可以將超人氣東京芭娜娜「經典原味蛋糕」以及各種季節限定商品帶回家給親朋好友品嚐！

▲▼粉色系,春天,東京芭娜娜,日本,櫻花,香蕉蛋糕。（圖／GRAPESTONE提供）

▲筆記下這些日本的人氣伴手禮，下次去日本時將這些好滋味帶回台灣。

若想知道更多關於東京芭娜娜的最新消息，可以追蹤官方的FB及IG粉專「東京芭娜娜の幸せ旅遊週記」，也會不定期有辦活動並搶先知道新的商品資訊喔


FB：https://reurl.cc/4g919Y
IG：https://reurl.cc/zy9Z3p
 

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