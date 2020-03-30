再砸312.76億元拿下「世貿三館」　創地上權總價紀錄！南山人壽：打造頂級商辦

▲世貿三館標售案基地照。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊絡懸／台北報導

繼標下台北市世貿二館、信義行政中心地上權後，南山人壽30日再以312.76億元擊敗富邦人壽、國泰人壽和新光人壽，成功標到信義計畫區「世貿三館」地上權，溢價率17.41%，超越當年台北南山廣場的總價268.88億元，再創地上權總價新高紀錄。

南山人壽公告以312.76億元標得「台北市世貿三館基地國有非公用土地設定地上權案」，此案土地面積約4856.34坪，為台北市信義計畫區內屈指可數的可開發大型基地，基地東側為「台北南山廣場」，北側比鄰台北市政府，南側臨台北101大樓，西側為君悅大飯店，周邊百貨及國際飯店林立，地理位置極佳。

此次取得「世貿三館」70年地上權，南山人壽透露，初步規劃興建商辦大樓，未來本案可望與「台北南山廣場」、「信義區公所案」及「101大樓」產生頂級商辦之聚集效應，型塑「CBD中的CBD」（CBD：商務中心區），創造全國最優質的辦公區段。

▲南山人壽2019年標下信義行政中心。（圖／翻攝自Google Maps）

「世貿三館」地上權案權利金標售底價為266.37億元，單坪底價平均為548.53萬元，占地面積達4856.34坪，為近6年最大一筆地上權，也是信義計畫區目前可釋出開發的國有非公有土地中，面積最大的一塊。

這次標案共吸引4家公司搶標，皆是壽險公司，其中，國泰人壽投標金額為283億元，新光人壽投標金額為288.8億元，富邦人壽投標金額311.7億元。南山人壽則以總價312.76億元得標，換算每坪單價644萬元得標，溢價率17.41%。

根據地上權標售歷史紀錄，南山人壽2019年以159.81億元標下信義行政中心，換算每坪單價744萬元寫下單價新高紀錄；2012年標下世貿二館地上權案，以總價268.88億元，暫居地上權總價最高紀錄。如今南山人壽以312.76億元標到世貿三館地上權案，再創地上權總價新高。

市場也預期，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情影響觀光與百貨業，甚至重挫零售商場與電影等業績，但各界皆認為，世貿三館是信義計畫區最後一塊大面積土地，被譽為「蛋黃中的蛋黃」、地標「王中之王」，仍具有不錯的未來性，尤其信義計畫區已經有許多百貨公司和飯店，頂級商業辦公室卻供不應求，因此，此案應可作為複合式商用不動產。

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