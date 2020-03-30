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安親班老師餵發霉蛋糕、罰半蹲…虐童7年稱他「每天開開心心」　母哭到崩潰

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▲▼快樂瑪莉安虐童，安親班負責人林漢凌。（圖／記者羅志華攝）

▲前快樂瑪莉安南海分校負責人林漢凌（紅衣）遭控虐童7年，被踢爆家長前裝出一副愛小孩的模樣，轉頭卻狠心虐童，她3月30日出庭否認犯罪，更稱受害男童「每天開開心心」，讓男童母親當庭痛哭。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

「快樂瑪莉安」補習班南海分校，於2015年爆出虐童7年醜聞後遭解除加盟，但分校前負責人林漢凌至今仍否認犯罪；北院3月30日開庭，前補習班林姓助理證稱，她親眼林漢凌餵受害男童發霉蛋糕、酸掉的牛奶，尤其提到男童被罰半蹲好幾小時發抖冒汗，更是當場淚崩，男童母親則在席間頻頻拭淚，不時低頭痛哭，場面令人鼻酸。

林女證稱，她在補習班任職期間，從未看過男童好好吃過一頓午餐，甚至在教室內也沒他的桌椅，只能趴在教室角落的地板上寫功課，當其他學童都在打飯時，男童沒跟在隊伍裡，她向班導詢問，對方竟回「他（男童）不會餓，妳不用餵他」。

有次在廚房，林女看到男童被林漢凌盯著喝麻辣湯，一張小嘴被辣到紅腫，她上前關心男童會不會怕辣，林漢凌卻搶答「他很愛！他喜歡喝」；更可怕的是，林女有次見發霉蛋糕和酸掉的牛奶放在廚房，她問廚娘怎麼部丟掉，廚娘只回是林漢凌帶來的，無奈地要她別管，不久後她就又看到林漢凌盯著男童吃下那些壞掉的食物，林漢凌更稱「他最愛的男童，只有他有資格享受這『美食』」。

林女表示，男童不僅常被找去做雜務，她更時常看到他在辦公室裡半蹲，「有時我中午看男童在蹲，下午去接其他學童他還在蹲，接完回來男童更是已蹲到發抖、渾身冒出冷汗…」，林女講到難過處激動落淚，男童母親在後座更是低頭痛哭。

林女曾從別的老師那聽到，男童還會被找去別班做「體罰示範」，除了交互蹲跳外，還有一招「桂河大橋」（四肢分別掛在4張椅子上），且還因男童母親在醫院上班，宣稱男童「有病毒」，要他在校全程戴口罩。

檢察官問林女，為何多年來沒人報警，她表示雖然老師私下議論紛紛，但因為沒掌握證據，也不敢貿然申訴，且林漢凌全權掌握與家長間的溝通，「她每次在家長前，都裝出一副愛小孩的模樣，轉過身卻虐待小孩，家長們都不知情」，而當學童回家反應時，林漢凌總以「小孩表達不清楚」搪塞，讓林女不禁向男童母親呼籲，「妳一定要相信孩子講的話」。

林漢凌否認虐童，稱她每天4點在外面對來接小孩的家長，從沒聽過男童父母對她反應過甚麼，男童就學7年期間「每天快快樂樂的」，在男童離開後，學校招生人數還變得更多，她為了校譽，絕不允許老師虐待學童，她也沒必要對個別學生做這種事，本案將擇期再審。

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