華為P40強打攝影功能　余承東：每支鏡頭成本要價100美元

▲華為上周發表了年度影像旗艦機款P40系列，強打攝影功能。（圖／訊崴技術提供）

記者王曉敏／綜合報導

「攝影」近來已成為智慧型手機彼此競爭的主戰場，包括三星、蘋果及Google等各品牌，無不將該功能視為主要的升級管道。華為消費者業務執行長余承東近日接受科技媒體《WIRED》採訪，被問及「攝影」還能在智慧型手機創新的競爭中維持多久時回應道，至少在未來一到兩年都是這樣。

這種「攝影能力」的角逐近年來已成為智慧型手機界的常態，余承東認為及便是接下來的兩年裡，該功能對於智慧型手機來說依舊非常重要。余承東也透露，鏡頭的成本實際上很高，「我們在那上面花了大量的錢，投資了很多。」他更透露，每部P40上的鏡頭成本是100美元，甚至超過100美元，「說實話那太貴了，材料成本太高了。」

華為上周發表了年度影像旗艦機款P40系列，擁有1/1.28吋超大底感測器、2.44µm大單位像素、ISO 51200 感光度、7680fps超高速攝影等強大攝影功能，最高階的P40 Pro Plus更有著令人驚嘆的「10倍光學變焦」反射潛望式長焦結構鏡頭。

不過除了鏡頭外，余承東也表示，隨著消費者使用手機的時間越長，他們需要更長的電池續航力、更大的螢幕和對眼睛的更多保護，「如果手機的螢幕更大，又想更方便地拿在手中或裝進口袋，那就需要可摺疊手機或VR技術。」

目前摺疊手機的售價普遍較一般旗艦機款來得高，其中華為自家推出最新的摺疊手機Mate Xs就要價2,499歐元，約等於新台幣8.2萬元。余承東指出，至少還需要一年多至2年的時間，摺疊手機的售價才會與一般智慧型手機差不多，「這類產品的成本非常高，我們還在賠錢。成本高到你無法相信，目前還沒辦法盈利。」但他也表示，Mate Xs的市場需求巨大，「我們正在繼續擴大生產以增加發貨量。」