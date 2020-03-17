選對工作讓我可以盡情做夢！26歲正妹在永慶擁百萬收入





▲26歲陳諭靚，收入是同儕的兩倍，下班還有時間陪伴家人、朋友，擁有令人稱羨的高品質生活。

圖、文／永慶房產提供

「生命就該浪費在美好的工作上！」這是陳諭靚最常掛在嘴上的口頭禪。



在同年齡的朋友圈中，她是極少數領著高薪又從事熱愛工作的代表，顛覆一般人定義「想拿高薪，工作一定會加班爆肝」，因為有強大的科技工具，讓她能在上班時間就高效率完成工作，下班後盡情享受精采人生。



一天24小時，工作時間占據了大半，該如何享受工作與生活平衡，正是社會新鮮人面臨的課題，現年26歲的陳諭靚，在同學還在領23K的時候，收入已是同儕的兩倍，下班還有時間陪伴家人、朋友約會也不缺席，人生精彩豐富，盡情揮灑年輕的熱力！

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▲公司推出強大的科技系統，讓她能在上班時間高效率完成工作，盡情享受下班後的精采人生。

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陳諭靚第一份工作在物業公司任職，每天不外乎收管理費及包裹等行政瑣事，日復一日的工作，不僅虛度青春，28K的薪資扣除生活費，完全無法累積存款，更別說要幫忙分擔家計。因緣際會下進入永慶房屋，公司提供業務新人前9個月保障每月5萬元，紓解了轉職的壓力，也讓新人更能全心學習房產專業。



陳諭靚說：「一般人覺得女生做房仲很辛苦，風吹雨淋、發傳單，但時代真的不同了！永慶房屋早就顛覆過去房仲工作的刻板印象，有科技工具輔助、再加上公司持續優化系統，客戶透過『實境找房』APP，在線上先瀏覽過屋況實景及生活圈，做過初步篩選，更能鎖定想看的物件，為我們跟客戶都省下很多時間。我們可以更專注於提供客戶專業的房產諮詢服務，女生也能勝任！」

▲陳諭靚在工作中獲得成就感的同時，收入也不斷攀升，能存錢還能規劃出國渡假。

在永慶房屋陳諭靚，找到一份熱愛的工作，她說：「買賣房子真的不簡單!對客戶來說，這是許多人一生中最大筆的交易金額。每次成交時，看見客戶在房子裡幻想之後要做的裝潢設計、哪間要給小孩、哪間是孝親房，臉上充滿期待又滿意的笑容，心中就有滿滿的成就感！很榮幸能協助客戶完成生命中買房大事。」

在工作中獲得成就感的同時，收入也不斷攀升，能存錢還能規劃出國渡假放空，陳諭靚開心地說：這就是我夢想中的工作！

「美好生活從此開始」永慶房屋不僅是協助客戶購屋成家完成美好生活的推手，更期待每位同仁，也在公司圓滿自己精彩的人生。孝順的陳宜靚就希望在台北買房，實現與家人同住的夢想，每每完成客戶的委託，找到一個個幸福的家，就代表著她距離自己的夢想也越來越近，讓她有源源不絕的動力。

▲陳諭靚未來目標在台北買房，實現與家人同住的夢想。

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