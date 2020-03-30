郝柏村病逝三總　郝龍斌哭紅雙眼哽咽：他是我心目中的英雄

記者陳家祥／台北報導

行政院前院長郝柏村30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。對此，其子郝龍斌傍晚出面時，神情哀戚、已哭紅雙眼，發言時幾度哽咽到說不出話。

▲前參謀總長郝柏村與郝龍斌同台。（圖／資料照）



郝柏村曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也經歷過兩岸炮火的洗禮，因其軍人出身的背景，過去從政時的強人政治形象為人所稱道，也引發不少討論。如今郝柏村結束璀璨的一生，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。

郝柏村之子郝龍斌隨後對外發聲明，緬懷郝柏村歷經了台灣民主與經濟的動盪與發展，見證兩岸發展的關鍵時刻，可用「出生入死、奉獻一生」八個字做為此世的表述。

郝龍斌表示，父親在今天下午兩點47分因為年事已高，多重器官衰竭離開我們。郝說，父親這輩子出深入死，奉獻國家，自己定義是盡責的老兵，盡責的公務員，而且他覺得他這一生很精彩，「走的時候特別告訴我們沒有任何遺憾」。

▼郝龍斌三總受訪。（圖／記者徐斌慎攝）



郝龍斌說，父親過去講雖然是一個軍人，一輩子都在整軍備戰，但最怕的就是有戰爭發生，他希望永遠維持台灣和平安全，「這是他終生的職志，也是臨走的願望」。

「他是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習的榜樣。」郝龍斌哽咽表示，父親臨終前一再交代，希望在離開以後，他的儀式希望個人用自己的方式懷念他，不希望有任何弔唁，尤其現在疫情很嚴重，也不會發訃文、不會有公開儀式，在適當時候等疫情過後，會有追思活動來讓所有好友懷念他。

最後郝龍斌也說，從父親離開以後到現在，接到非常多好友的關心、以及指點，在這裡我代表所有家人表達感謝之意，尤其國防部、三總對父親的照顧感念在心，也謝謝社會各界對我父親的關愛以及關心。

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