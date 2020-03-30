「一晚爆3死」全台新冠肺炎累計5死！　最年輕是「40多歲奧捷團領隊」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計306例、5死亡，其中5死個案為案19、27、34、108和170，而案34、108和170都是在昨（29）日晚間死亡。5例中最年輕的是案108奧捷團40多歲領隊，最年長的是案27新北市家庭群聚8旬老翁。其中案19和27都是併發敗血症，案34是心臟衰竭、案108是嚴重肺炎，而案170則是多重器官衰竭。

第一例死亡為案19，是一名61歲白牌計程車司機，感染源是曾載過的「浙江返台台商」，該司機本身有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，第一時間診斷為肺炎，當時收治在負壓加護病房治療，個案2月15日確診，當晚就因肺炎合併敗血症死亡。

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案27為新北市家庭群聚的8旬老翁，該起家庭群聚是一家五口，包括2名兒子、1名媳婦和孫子也都確診；老翁本身有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭，有固定在洗腎，在2月23日確診，一開始就是重症，3月20日因併發敗血症不治死亡。

案34為50多歲女性，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，2月21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，2月26日診斷有肺炎情形並通報送驗，2月28日確診；而指揮中心先前曾經透露，案34心臟衰竭情況嚴重，不幸在3月29日心臟衰竭過世。

案108是40多歲奧捷團領隊，於3月5日至3月14日帶團至奧地利、捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢通報，於3月19日確診；該個案本身體重比較重，體重比較重，心肺功能本來就會較差，個案在3/25後情形惡化，出現呼吸窘迫，不幸在3月29日傍晚因為嚴重肺炎往生。

案170是一名60多歲男性，去西班牙旅遊染疫，返台才發病，本身有癌症病史，確診住院時，就出現肺炎，之後發生多重器官衰竭和肺部嚴重浸潤，同樣在3月29日晚間過世。

指揮中心發言人莊人祥說，目前全台累計306例、5名死亡、39人解除隔離，而以298例來算，有15例使用過呼吸器，除了死亡和康復出院，目前還有9例還在使用呼吸器。